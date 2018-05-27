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25 мая в Слуцком районе завершился второй этап Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!»

28.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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25 мая в Слуцком районе завершился второй этап Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!»

В преддверии летних каникул работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям на родительских собраниях в учреждениях образования рассказывали родителям о том, чтобы ни в коем случае не оставляли детей без присмотра.

Ввиду того, что не у каждого человека есть возможность пойти в отпуск в летний период, дети очень часто представлены сами себе. Поэтому спасатели рекомендовали родителям постоянно проводить со своими детьми беседы о том, как необходимо себя вести, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию, а если этого избежать не получилось, то как грамотно и правильно выйти из данной ситуации.

Кроме родительских собраний Слуцкие спасатели побывали в детской поликлинике УЗ «Слуцкая центральная районная больница» и детской юношеской спортивной школе, где также с полезными советами обращались к родителям. Не оставались без внимания и детишки, каждый, правильно ответивший на вопросы спасателей получал подарок.

25 мая в Слуцком районе завершился второй этап Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!»

25 мая в Слуцком районе завершился второй этап Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!»

25 мая в Слуцком районе завершился второй этап Республиканской акции «Не оставляйте детей одних!»

Слуцкий РОЧС

 
 
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В преддверии летних каникул работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям на родительских собраниях в учреждениях образования рассказывали родителям о...
 
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