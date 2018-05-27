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В Слуцке бесправник сбил выбежавшего на дорогу ребёнка
28.05.2018 — Разное | Слуцк Город
В минувшую пятницу, около 19:00, на 1-м пер. 14 Партизан 29-летний водитель за рулем Mazda совершил наезд на выбежавшего на дорогу 8-летнего мальчика.
Ребёнок находился на улице без присмотра взрослых, в результате удара он с травмами был доставлен в больницу.
Выяснилось, что водитель Mazda был лишён водительских прав в 2015 году за нетрезвое вождение.
По факту ДТП проводится проверка.
В ГАИ напомнили, что наибольшее число аварий с участием детей по статистике происходит в летний период, призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, а родителей - не оставлять малолетних без присмотра.
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В минувшую пятницу, около 19:00, на 1-м пер. 14 Партизан 29-летний водитель за рулем Mazda совершил наезд на выбежавшего на дорогу 8-летнего мальчика.
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