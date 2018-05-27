В Слуцке бесправник сбил выбежавшего на дорогу ребёнка

В минувшую пятницу, около 19:00, на 1-м пер. 14 Партизан 29-летний водитель за рулем Mazda совершил наезд на выбежавшего на дорогу 8-летнего мальчика.

Ребёнок находился на улице без присмотра взрослых, в результате удара он с травмами был доставлен в больницу.

Выяснилось, что водитель Mazda был лишён водительских прав в 2015 году за нетрезвое вождение.

По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что наибольшее число аварий с участием детей по статистике происходит в летний период, призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, а родителей - не оставлять малолетних без присмотра.



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