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Мария Шарапова снялась в сериале
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках эпизода третьего сезона сериала «Миллиарды», выходящего на канале Showtime. Об этом она написала в своем
— Сегодня вечером на Showtime я в качестве приглашенной звезды появлюсь в «Миллиардах» вместе с Дэмианом Льюисом и Джоном Малковичем. Не уверена, что у меня получилось, но это был удивительный опыт, — подписала Шарапова фото со съемок.
Сериал «Миллиарды» выходит на телеэкраны с 2016 года. Главная звезда сериала — голливудский актер Пол Джаматти.
Россиянка выиграла пять турниров серии Большого шлема. Также в ее активе — серебро Олимпиады в Лондоне.
В конце апреля Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, опубликованную в сентябре.
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Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках эпизода третьего сезона сериала "Миллиарды", выходящего на канале Showtime.
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