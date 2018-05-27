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Мария Шарапова снялась в сериале

28.05.2018 20:56 — Разное | Tut.by  
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Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках эпизода третьего сезона сериала «Миллиарды», выходящего на канале Showtime. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.


Фото: instagram.com/mariasharapova

— Сегодня вечером на Showtime я в качестве приглашенной звезды появлюсь в «Миллиардах» вместе с Дэмианом Льюисом и Джоном Малковичем. Не уверена, что у меня получилось, но это был удивительный опыт, — подписала Шарапова фото со съемок.

Сериал «Миллиарды» выходит на телеэкраны с 2016 года. Главная звезда сериала — голливудский актер Пол Джаматти.

Россиянка выиграла пять турниров серии Большого шлема. Также в ее активе — серебро Олимпиады в Лондоне.

В конце апреля Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, опубликованную в сентябре.

 
 
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Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках эпизода третьего сезона сериала "Миллиарды", выходящего на канале Showtime.
 
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