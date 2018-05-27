От импорта алкоголя до ткацкого станка: Управление делами Лукашенко похоже на бизнес-спрут

"Белсат" . Управление делами президента (УДП) было создано Александром Лукашенко в первые месяцы управления Беларусью – в августе 1994 года. Сначала это была небольшая структура, которая занималась материально-техническим обеспечением высших государственных органов. Но с течением времени Управление превратилась в большую, многоотраслевую государственную корпорацию. Всего Управление делами президента владеет более, чем 400 объектами недвижимости и более, чем 100 организациями. Сфера деятельности УСП чрезвычайно широка: от импорта алкоголя и табака до лотерей, от национальных парков до ткацкого производства, передает





С 2013 года Управление возглавляет Виктор Шейман – одна из наиболее известных и скандальных фигур в окружении Лукашенко. Во время его правления УСП еще более разрослось, приобретя ряд новых активов – банк, молокозавод, агрокомбинат и др. И это еще не все: в феврале Александр Лукашенко заявил, что роль и значение Управления делами президента в экономике Беларуси необходимо усиливать.









Виктор Шейман, фото EFE









Чуть не купило банк в Украине





В этом году белорусский «Паритетбанк», принадлежащий Управлению делами президента, чуть не купил украинскую дочку «Сбербанка» (входит в топ-7 украинских банков). В марте сообщалось, что «Паритетбанк» даже остался единственным претендентом на этот актив, однако сделка сорвалась – Нацбанк Украины отказал белорусам якобы в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.









Сбербанк Украины. Фото: Delo.ua





В чем конкретно была несоответствие – не уточнялось. Но согласно российскому изданию «Коммерсант» единственной проблемой в сделке могла стать фигура главы Управления делами президента Виктора Шеймана, который остается под санкциями Запада из-за подозрения в причастности к похищениям и убийствам Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.









Торгует нефтью, но молча









Бизнес-центр в Минске, где находится офис «Белзарубежторга»





В апреле 2014 года Управление делами президента создало предприятие «Белзарубежторг», получившее право оптовой торговли нефтепродуктами. Но за четыре года компания не давала ни одного публичнойго отчета о результатах своей деятельности и географии продажи нефтепродуктов. То есть кому и сколько нефти продает «Белзарубежторг» – неизвестно. На запрос belsat.eu с просьбой рассказать детали и результаты своей экономической деятельности предприятие не ответило.









Покупает элитные автомобили





В этом году в марте негосударственные СМИ заметили, что компания «Белтрансспецавто», которая входит в структуру Управления делами президента, объявила тендер на приобретение автомобилей почти на 1 млн. долларов. Среди них – Mercedes-Benz S560 4 MATIC Long ( «Майбах»), три Mercedes-Benz Е400 и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. «Майбах» стоит 150-160 тыс. долларов, Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz Е400 – по 100 тыс. долларов.





«Белтрансспецавто» представляет служебные авто для высших чиновников и обслуживания иностранных делегаций. Однако пользуются элитными автомобилями и госслужащие из структур, которыми обладает Управление делами президента.





Например, возле офиса «Белзарубежторга» журналисты belsat.eu увидели машину Mercedes-Benz S500 4 MATIC с эмблемой «Белтрансспецавто». Такая машина стоит не менее 120 тыс. долларов. Как рассказали нам сотрудники бизнес-центра, на этом элитном автомобиле ежедневно приезжает исполняющий обязанности директора «Белзарубежторга» – Сергей Остапец.









Машина «Белтрансспецавто», которой пользуется руководитель «Белзарубежторга»









Трудоустроили опального министра









В июне 2017 года министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто был отправлен в отставку. Его подозревали в служебном подлоге и соучастии в преступлении в качестве организатора, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Но до суда дело не дошло: в прошлом году в октябре Ковхуте нашли работу в том же «Белзарубежторге» – теперь он заместитель директора предприятия.









Новое место работы экс-министра









Имеет санаторий в оккупированном Крыму





Управление делами президента обладает собственными санаториями, причем не только в Беларуси, но и на Кавказе, в странах Балтии и в Крыму.









Санаторий «Белоруссия» в Крыму. Фото: belorussia-crimea.com





Санаторий «Белоруссия» (именно так он официально называется) в Крыму продолжает работать, несмотря на аннексию и блокаду. На сайте санатория их адрес отмечен как «Россия, Республика Крым, Ялта», а белорусам предлагается на выбор несколько способов добраться до отдыха на аннексированной территории. Все они предусматривают заезд в Крым через Россию – то есть подразумевают нарушение законодательства Украины.









Крупнейший оператор недвижимости





Главное хозяйственное управление УСП является крупнейшим оператором на рынке нежилой недвижимости Беларуси – они обладают более 400 объектами. Преимущественно в этих объектах располагаются госорганы, однако некоторые сдаются в аренду – например, Дворец республики, «БелЭкспо», концертный зал «Минск».









Дворец Республики. Фото: www.palace.by





Также управление Шеймана владеет отелями «Минск», «Юбилейный», «Планета» и «Президент-отель», который принимает заседания контактной группы по Донбассу.









Владеет популярной сетью ресторанов





Далеко не все знают, что популярные в Минске рестораны-бистро «Лидо» – это также актив ведомства Шеймана. На сегодня «Лидо» имеет три ресторана в столице – на проспекте Независимости, на улице Кульман и на Немиге.





С рестораном «Лидо» тоже была связана одна скандальная история во время мартовских событий 2017 года. Пользователи социальных сетей рассказывали тогда, что во время жестокого разгона Дня Воли «Лидо» на проспекте Независимости специально не пускало к себе людей, которые хотели скрыться в ресторане от избиений омоновцами. Аналогичные обвинения минчане озвучивали в адрес еще нескольких кафе, но те эти заявления опровергают. В отличие от остальных администрация «Лидо» тот случай комментировать просто отказалось.









День Воли – 2017. Фота: Vasily Fedosenko / Reuters / Forum









Мечтает покорить Африку





С приходом в Управление делами президента Виктора Шеймана внешнеэкономическая деятельность ведомства активизировалась. Наиболее громкими пока являются проекты, связанные с Африкой.





В начале марта Шейман с официальным визитом посетил Зимбабве – там он подписал контракты на сумму около 58 млн USD, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн USD и техники для лесного хозяйства на 15 млн USD. Однако африканские интересы УСП не ограничиваются экспортом тракторов. По итогам поездки Шейман заявил на белорусском ТВ, что государство собирается участвовать в добыче нефти и полезных ископаемых в ряде стран Африки (Конго, Судан, Экваториальная Гвинея, Мозамбик).