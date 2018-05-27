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Гомельскую журналистку оштрафовали за стрим на своем Facebook
В знак протеста журналистка Лариса Щирякова пришла в Калинковичский районный суд с завязанным ртом.
В апреле 2018 года Лариса Щирякова устроила несколько стримов с квартиры в Калинковичах, где голодали матери осужденных по статье 328 Уголовного кодекса. Журналистка делала стримы на своем «Facebook’е». Телеканал
Напомним, что участницы голодовки требовали смягчить наказание по «наркотической» статье.
В результате судья Кугейко Светлана постановила наказать журналистку за незаконное изготовление и распространение информации (ст. 22.9 КоАП РБ) штрафом в размере 40 базовых величин (Br 980).
Судья Кугейко Светлана
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В знак протеста журналистка Лариса Щирякова пришла в Калинковичский районный суд с завязанным ртом.
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