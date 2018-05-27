Гомельскую журналистку оштрафовали за стрим на своем Facebook

В апреле 2018 года Лариса Щирякова устроила несколько стримов с квартиры в Калинковичах, где голодали матери осужденных по статье 328 Уголовного кодекса. Журналистка делала стримы на своем «Facebook’е». Телеканалопубликовал ее видео на belsat.eu.