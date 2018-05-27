Квадрокоптеры на службе леса: специальный питомник строиться под Глубоким

Через два года на севере страны треть всех елей и сосен будет высаживаться в лесах по финской технологии. Зарабатывать в регионе научились не только на продаже леса, но и на семенах и саженцах. А чтобы порядка в лесу было больше в регионе в небо теперь поднимают квадрокоптер, который за считанные минуты облетает гектары делянок.

Золотой фонд Витебского лесхоза хранится в специальной камере. Годы идут – температура всё та же – всего один градус. Так сохраняют ценный товар – семена ели. Цена одного килограмма на европейском рынке почти 500 евро. На этих полках семян без малого на два миллиона.

Евгений Тарасенко, начальник питомника Глубокского опытного лесхоза: «Поскольку ель, скажем так, она плодоносит раз в 4-6 лет, поэтому и задача наша стоит в максимальные годы плодоношения заготовить на те годы, когда ель не будет плодоносить».

Продажа семян, а также саженцев ели, сосны, берёзы принесла Глубокскому лесхозу за пять месяцев более 130 тысяч рублей. Здесь даже разбиты целые хвойные плантации, где на деревьях специально спилены макушки. Не для красоты – просто так удобней собирать шишки, внутри которых семена.

Сергей Пискунович, лесничий Глубокского лесничества: «Для лесхоза, чем больше продашь семян, тем лучше конечно. Тем больше ты заработаешь денег, вы видите на ровном месте, произрастает и чем урожайнее год, тем для нас лучше».

На карте района все цвета радуги. Фиолетовый – это еловые насаждения, голубой – берёза, но больше всего оранжевого. Это сосна. В этом году нового леса в Глубокском районе засеяли почти на 200 гектаров. Приживаются не все саженцы, а чтобы эффективность была выше, нужна закрытая корневая система. И здесь поможет скандинавский опыт. На новом комплексе, который сейчас строится в Глубоком, применят финскую технологию. Тогда молодые деревья можно будет сажать всю весну и лето, а не организовывать авральную посадку за пару весенних недель.

Сергей Гайдук, директор Глубокского лесхоза: «Почвы богатые. Сорняки растут. Приходиться часто проводить уходы, чем быстрее растёт растение, оно обгоняет сорняки, тогда нам надо меньше проводить уходов за этим растением».

За год на новом комплексе будут выращивать почти два с половиной миллиона саженцев. Спрос на них высокий. В 2012 году в области было засеяно 3500 гектаров леса, в прошлом году уже почти четыре с половиной тысячи. Увеличилась на 20% и заготовка древесины. А чтобы оперативно вести мониторинг, сегодня в Витебской области впервые контрольное ведомство подняло в небо квадрокоптер.

На пять гектаров леса – всего пару минут. На экране монитора итоги зимней заготовки как на ладони. Сразу видно, где сотрудники забыли провести за собой уборку и оставили часть деловой древесины.

Тот лес, который не успели вывезти зимой теперь, смогут забрать с этой опушки, только когда подсохнет земля – таковы итоги первого полёта. Уборка делянки тоже необходима. А это дополнительные работы и расходы.

Дмитрий Давыденко, заместитель начальника управления Госконроля Витебской области: «Каждый год увеличиваются объёмы выработки древесины, соответственно увеличивается лесокультурный фонд, увеличивается объём работ при проведении контрольных мероприятий. Нам нужно в принципе это всё ногами обойти и посмотреть, а с применением таких методов мы с наименьшими временными затратами можем осмотреть больше территории».

Уже к 2020 году, треть молодых деревьев в стране должны высаживать по финской технологии, с закрытой корневой системой. Но результаты этой работы будут видны только через десятилетия, когда саженцы подрастут. И тогда лес, уверены специалисты, по-прежнему останется одним из главных природных источников.