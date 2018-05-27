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Квадрокоптеры на службе леса: специальный питомник строиться под Глубоким
Через два года на севере страны треть всех елей и сосен будет высаживаться в лесах по финской технологии. Зарабатывать в регионе научились не только на продаже леса, но и на семенах и саженцах. А чтобы порядка в лесу было больше в регионе в небо теперь поднимают квадрокоптер, который за считанные минуты облетает гектары делянок.
Золотой фонд Витебского лесхоза хранится в специальной камере. Годы идут – температура всё та же – всего один градус. Так сохраняют ценный товар – семена ели. Цена одного килограмма на европейском рынке почти 500 евро. На этих полках семян без малого на два миллиона.
Евгений Тарасенко, начальник питомника Глубокского опытного лесхоза: «Поскольку ель, скажем так, она плодоносит раз в 4-6 лет, поэтому и задача наша стоит в максимальные годы плодоношения заготовить на те годы, когда ель не будет плодоносить».
Продажа семян, а также саженцев ели, сосны, берёзы принесла Глубокскому лесхозу за пять месяцев более 130 тысяч рублей. Здесь даже разбиты целые хвойные плантации, где на деревьях специально спилены макушки. Не для красоты – просто так удобней собирать шишки, внутри которых семена.
На карте района все цвета радуги. Фиолетовый – это еловые насаждения, голубой – берёза, но больше всего оранжевого. Это сосна. В этом году нового леса в Глубокском районе засеяли почти на 200 гектаров. Приживаются не все саженцы, а чтобы эффективность была выше, нужна закрытая корневая система. И здесь поможет скандинавский опыт. На новом комплексе, который сейчас строится в Глубоком, применят финскую технологию. Тогда молодые деревья можно будет сажать всю весну и лето, а не организовывать авральную посадку за пару весенних недель.
За год на новом комплексе будут выращивать почти два с половиной миллиона саженцев. Спрос на них высокий. В 2012 году в области было засеяно 3500 гектаров леса, в прошлом году уже почти четыре с половиной тысячи. Увеличилась на 20% и заготовка древесины. А чтобы оперативно вести мониторинг, сегодня в Витебской области впервые контрольное ведомство подняло в небо квадрокоптер.
На пять гектаров леса – всего пару минут. На экране монитора итоги зимней заготовки как на ладони. Сразу видно, где сотрудники забыли провести за собой уборку и оставили часть деловой древесины.
Тот лес, который не успели вывезти зимой теперь, смогут забрать с этой опушки, только когда подсохнет земля – таковы итоги первого полёта. Уборка делянки тоже необходима. А это дополнительные работы и расходы.
Дмитрий Давыденко, заместитель начальника управления Госконроля Витебской области: «Каждый год увеличиваются объёмы выработки древесины, соответственно увеличивается лесокультурный фонд, увеличивается объём работ при проведении контрольных мероприятий. Нам нужно в принципе это всё ногами обойти и посмотреть, а с применением таких методов мы с наименьшими временными затратами можем осмотреть больше территории».
Уже к 2020 году, треть молодых деревьев в стране должны высаживать по финской технологии, с закрытой корневой системой. Но результаты этой работы будут видны только через десятилетия, когда саженцы подрастут. И тогда лес, уверены специалисты, по-прежнему останется одним из главных природных источников.
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Через два года на севере страны треть всех елей и сосен будет высаживаться в лесах по финской технологии.
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