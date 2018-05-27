ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квадрокоптеры на службе леса: специальный питомник строиться под Глубоким

28.05.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Через два года на севере страны треть всех елей и сосен будет высаживаться в лесах по финской технологии. Зарабатывать в регионе научились не только на продаже леса, но и на семенах и саженцах. А чтобы порядка в лесу было больше в регионе в небо теперь поднимают квадрокоптер, который за считанные минуты облетает гектары делянок. 

Золотой фонд Витебского лесхоза хранится в специальной камере. Годы идут – температура всё та же – всего один градус. Так сохраняют ценный товар – семена ели. Цена одного килограмма на европейском рынке почти 500 евро. На этих полках семян без малого на два миллиона.

Евгений Тарасенко, начальник питомника Глубокского опытного лесхоза: «Поскольку ель, скажем так, она плодоносит раз в 4-6 лет, поэтому и задача наша стоит в максимальные годы плодоношения заготовить на те годы, когда ель не будет плодоносить». 

Продажа семян, а также саженцев ели, сосны, берёзы принесла Глубокскому лесхозу за пять месяцев более 130 тысяч рублей. Здесь даже разбиты целые хвойные плантации, где на деревьях специально спилены макушки. Не для красоты – просто так удобней собирать шишки, внутри которых семена.

Сергей Пискунович, лесничий Глубокского лесничества: «Для лесхоза, чем больше продашь семян, тем лучше конечно. Тем больше ты заработаешь денег, вы видите на ровном месте, произрастает и чем урожайнее год, тем для нас лучше». 

На карте района все цвета радуги. Фиолетовый – это еловые насаждения, голубой – берёза, но больше всего оранжевого. Это сосна. В этом году нового леса в Глубокском районе засеяли почти на 200 гектаров. Приживаются не все саженцы, а чтобы эффективность была выше, нужна закрытая корневая система. И здесь поможет скандинавский опыт. На новом комплексе, который сейчас строится в Глубоком, применят финскую технологию. Тогда молодые деревья можно будет сажать всю весну и лето, а не организовывать авральную посадку за пару весенних недель. 

Сергей Гайдук, директор Глубокского лесхоза: «Почвы богатые. Сорняки растут. Приходиться часто проводить уходы, чем быстрее растёт растение, оно обгоняет сорняки, тогда нам надо меньше проводить уходов за этим растением». 

За год на новом комплексе будут выращивать почти два с половиной миллиона саженцев. Спрос на них высокий. В 2012 году в области было засеяно 3500 гектаров леса, в прошлом году уже почти четыре с половиной тысячи. Увеличилась на 20% и заготовка древесины. А чтобы оперативно вести мониторинг, сегодня в Витебской области впервые контрольное ведомство подняло в небо квадрокоптер. 

На пять гектаров леса – всего пару минут. На экране монитора итоги зимней заготовки как на ладони. Сразу видно, где сотрудники забыли провести за собой уборку и оставили часть деловой древесины.

Тот лес, который не успели вывезти зимой теперь, смогут забрать с этой опушки, только когда подсохнет земля – таковы итоги первого полёта. Уборка делянки тоже необходима. А это дополнительные работы и расходы.  

Дмитрий Давыденко, заместитель начальника управления Госконроля Витебской области: «Каждый год увеличиваются объёмы выработки древесины, соответственно увеличивается лесокультурный фонд, увеличивается объём работ при проведении контрольных мероприятий. Нам нужно в принципе это всё ногами обойти и посмотреть, а с применением таких методов мы с наименьшими временными затратами можем осмотреть больше территории».

Уже к 2020 году, треть молодых деревьев в стране должны высаживать по финской технологии, с закрытой корневой системой. Но результаты этой работы будут видны только через десятилетия, когда саженцы подрастут. И тогда лес, уверены специалисты, по-прежнему останется одним из главных природных источников. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Через два года на севере страны треть всех елей и сосен будет высаживаться в лесах по финской технологии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каким мы увидели Путина вблизи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика