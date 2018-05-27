Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, находится под наблюдением врачей и дал согласие на "поддерживающую терапию", говорится в сообщении на сайте Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - отмечается в сообщении ведомства.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

По информации тюремного ведомства, за время отказа от приема пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано, "на сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное".

"С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании", - добавили в УФСИН.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. При этом российские власти считают О.Сенцова гражданином РФ.