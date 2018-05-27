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Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси – 0,5%
Численность зарегистрированных безработных на конец апреля 2018 г. составила 21,8 тыс. человек, подсчитали в министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.
В Национальном статистическом комитете Республики Беларусь отмечают, что в экономике Республики Беларусь в апреле 2018 г. было занято 4336,5 тыс. человек.
"Уровень зарегистрированной безработицы на конец апреля 2018 г. составил 0,5% от численности рабочей силы", - говорится в сообщении ведомства.
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Численность зарегистрированных безработных на конец апреля 2018 г. составила 21,8 тыс. человек, подсчитали в министерстве труда и социальной защиты Республики...
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