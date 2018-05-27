ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любовь – это панк: в минский прокат выходит "Как разговаривать с девушками на вечеринках"

28.05.2018 20:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Новый фильм "Лістапад. Коллекции" покажет, как правильно флиртовать с инопланетянками. "Как разговаривать с девушками на вечеринке" – это история тинейджеров панк-эпохи, созданная по одноименному рассказу Нила Геймана.

Вызывающая, бунтарская и при этом нежная романтическая комедия ждет своего зрителя с 31 мая по 13 июня в Falcon Club Бутик Кино и с 14 по 20 июня в кинотеатре "Пионер", сообщили www.interfax.by в пресс-службе "ART Corporation".

Любовь – это панк: в минский прокат выходит "Как разговаривать с девушками на вечеринках"
Сложно заговорить с незнакомой девушкой, вдвойне трудно – если она инопланетянка неземной красоты, которая навсегда покинет Лондон (и Солнечную систему), как только закончится межгалактическая вечеринка. Но симпатичный бунтарь Энн настроен решительно: взорвать танцпол пришельцев и вместе с панк-королевой совершить маленькую революцию – чего ни сделаешь ради любви! Главному герою осталось только решить главную проблему Вселенной: как подойти к девушке на вечеринке?

Блистательная фантасмагория от режиссера Джона Кэмерона Митчелла и мастера фантастической прозы Нила Геймана ("Американские боги", "Звездная пыль") участвовала в Каннском кинофестивале в 2017 году, где и состоялась его мировая премьера. В Каннах фильм сразу же окрестили музыкальным "Автостопом по галактике".

Работы Джона Митчелла неоднократно вводили в ступор любителей классических голливудских комедий. И "Как разговаривать с девушками на вечеринках" не исключение. Подвергающий сомнению традиции и осуждающий общественное мнение, этот фильм призван напомнить нам подлинное значение слова "панк". В нем уже привычные для зрителя актеры драм открываются с новой стороны, не боясь разрушить представления фанатов о них. Так, для Николь Кидман, обладательницы премии "Оскар", "Золотого глобуса" и приза "Гильдии киноактеров", кинокартина стала одним из самых дерзких перевоплощений после "Кроличьей норы", также снятой Митчеллом.

В своей новой картине Джон Кэмерон Митчелл собрал по-настоящему звездный состав актеров. В роли инопланетянки, мечтающей о свободе самовыражения, – номинантка на "Прорыв года" MTV Эль Фаннинг ("Женщины ХХ века", "Малефисента"). Компанию ей составили восходящая звезда мелодрам Алекс Шарп ("До костей") и спутник последнего Доктора Мэтт Лукас ("Алиса в Стране Чудес", "Доктор Кто").

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый фильм "Лістапад. Коллекции" покажет, как правильно флиртовать с инопланетянками. "Как разговаривать с девушками на вечеринке" – это история тинейджеров...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Днепр" с начала сезона получил штрафов более чем на 3 тысячи долларов и обратился к фанатам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика