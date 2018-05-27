Новый фильм "Лістапад. Коллекции" покажет, как правильно флиртовать с инопланетянками. "Как разговаривать с девушками на вечеринке" – это история тинейджеров панк-эпохи, созданная по одноименному рассказу Нила Геймана.

Вызывающая, бунтарская и при этом нежная романтическая комедия ждет своего зрителя с 31 мая по 13 июня в Falcon Club Бутик Кино и с 14 по 20 июня в кинотеатре "Пионер", сообщили www.interfax.by в пресс-службе "ART Corporation".



Сложно заговорить с незнакомой девушкой, вдвойне трудно – если она инопланетянка неземной красоты, которая навсегда покинет Лондон (и Солнечную систему), как только закончится межгалактическая вечеринка. Но симпатичный бунтарь Энн настроен решительно: взорвать танцпол пришельцев и вместе с панк-королевой совершить маленькую революцию – чего ни сделаешь ради любви! Главному герою осталось только решить главную проблему Вселенной: как подойти к девушке на вечеринке?

Блистательная фантасмагория от режиссера Джона Кэмерона Митчелла и мастера фантастической прозы Нила Геймана ("Американские боги", "Звездная пыль") участвовала в Каннском кинофестивале в 2017 году, где и состоялась его мировая премьера. В Каннах фильм сразу же окрестили музыкальным "Автостопом по галактике".

Работы Джона Митчелла неоднократно вводили в ступор любителей классических голливудских комедий. И "Как разговаривать с девушками на вечеринках" не исключение. Подвергающий сомнению традиции и осуждающий общественное мнение, этот фильм призван напомнить нам подлинное значение слова "панк". В нем уже привычные для зрителя актеры драм открываются с новой стороны, не боясь разрушить представления фанатов о них. Так, для Николь Кидман, обладательницы премии "Оскар", "Золотого глобуса" и приза "Гильдии киноактеров", кинокартина стала одним из самых дерзких перевоплощений после "Кроличьей норы", также снятой Митчеллом.

В своей новой картине Джон Кэмерон Митчелл собрал по-настоящему звездный состав актеров. В роли инопланетянки, мечтающей о свободе самовыражения, – номинантка на "Прорыв года" MTV Эль Фаннинг ("Женщины ХХ века", "Малефисента"). Компанию ей составили восходящая звезда мелодрам Алекс Шарп ("До костей") и спутник последнего Доктора Мэтт Лукас ("Алиса в Стране Чудес", "Доктор Кто").