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На финале ЛЧ-2018 на "Олимпийском" присутствовал 61 тыс. 561 зритель

28.05.2018 20:07 — Разное | Интерфакс  
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Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 26 мая между "Реалом" и "Ливерпулем" на НСК "Олимпийский" в Киеве посетили 61 тыс. 561 зритель.

Согласно официальным данным УЕФА, именно такая аудитория присутствовала на решающем матче клубного европейского футбольного сезона в столице Украины.

Номинальная вместимость "Олимпийского" составляет 70 тыс. 050 зрителей, но, в связи с особенностями проведения таких матчей, большого количества специальных гостей и журналистов, изначально было известно, что на финале ЛЧ вместимость стадиона будет уменьшена и составит около 63 тыс. человек.

Для сравнения, финал Евро-2012 в Киеве между Испанией и Италией в свое время собрал на НСК "Олимпийский" 63 тыс. 170 зрителей, четвертьфинал Евро-2012 Италия-Англия - 64 тыс. 340, матчи группового этапа Евро-2012 с участием сборной Швеции, в том числе против Украины, также собирали по 63-64 тыс. болельщиков.

В 2017 году финал ЛЧ на стадионе "Миллениум" в Кардиффе между "Реалом" и "Ювентусом" посмотрели 65 тыс. 842 зрителя (при номинальной вместимости стадиона 74,5 тыс.). В 2016 году за финалом "Реал" - "Атлетико" на "Сан-Сиро" в Милане наблюдали 71 тыс. 942 зрителя (вмещает 80 тыс. 018).

В 2015 году финал "Барселона" - "Ювентус" на "Олимпиаштадионе" в Берлине посетили 70 тыс. 442 болельщика (номинально вмещает 74 тыс. 064), в 2014 году финал между "Реалом" и "Атлетико" посмотрели на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне 60 тыс. 976 зрителей (при вместимости 65 тыс. 647).

 
 
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Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 26 мая между "Реалом" и "Ливерпулем" на НСК "Олимпийский" в Киеве посетили 61 тыс. 561 зритель. Согласно официальным данным УЕФА,...
 
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