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Исток Немиги, памятник-паровоз и школа, которую заканчивал Глеб: прошлое и настоящее Октябрьского района
В средние века живописными землями от реки Лошицы до современной улицы Московской владели разные магнатские роды.
Затем – Радзивиллы, а ближе к Октябрьской революции – род Неморшанских. Эта часть города начала активно застраиваться только в конце XIX века, когда в Минске прошла Московско-Брестская железная дорога.
В одноэтажных деревянных домах селились семьи железнодорожников, постепенно формировались кварталы.
Улица Чкалова до 1939 года называлась Койдановским трактом, так как вела в сторону селения Койданово – ныне это Дзержинск.
А в 1939 году, после гибели бравого летчика Валерия Павловича Чкалова, улицу переименовали в его честь.
Антон Рудак, историк, краевед:
Там сегодня довольно большой новый микрорайон.
А этот жилой дом по Чкалова, 16, построенный в 30-ые годы прошлого века, до Великой Отечественной войны и после неё был самым высоким в микрорайоне.
Он был сделан из красного кирпича, так что местные называли его Красным домом. После войны на здании появилась нарядная лепнина, напоминающая белорусский орнамент, а пару лет назад алый фасад сменил белый.
Во время войны высотка приглянулась немцам, они разместили здесь Минское управление железной дороги. Кроме того, в стенах этого дома действовала группа подпольщиков.
Антон Рудак:
Славится улица Чкалова средней школой №1. Среди именитых выпускников – футболист Александр Глеб, солистка Белорусского театра оперы и балета Елена Синявская, заслуженная артистка Республики Беларусь Татьяна Шеметовец, заслуженный тренер БССР по футболу Дмитрий Тарасов.
Интересно, что жизнь школы началась ещё в 1899 году на улице Преображенской, ныне Интернациональной.
Там делала реверанс преподавателям и читала молитву перед занятиями будущая известная актриса Стефания Станюта. В 1918 году гимназия получила статус советской семилетней школы №1.
Здание на Чкалова построили в конце 30-ых годов по типовому советскому проекту. Учеников всегда удивляло, что некоторые классы были лучше других: с более широкими оконными и дверными проемами, с электропроводкой.
Антон Рудак:
А свернув с улицы Чкалова, можно оказаться посреди частного сектора, в том самом старом Минске. Как улица Вирская получила своё название – до сих пор загадка для историков, но есть некоторые версии.
И в этом есть своя правда. В давние времена от современного аэропорта «Минск-1» до улицы Московской простиралось огромное болото.
Потом оно постепенно заросло лесом, сузилось до района улицы Московской, а в 30-ые годы его засыпали. По другой версии, именно здесь, на улице Вирской был исток летописной реки Немиги, с которой начинается история Минска. Вообще, топонимика этого квартала весьма любопытная.
Антон Рудак:
А местные жители по-своему интерпретировали, и уже ассоциировали с какой-то сеножатью.
Председатель Минского городского исполнительного комитета в 60-ые годы Василий Иванович Шарапов в книге «Город и годы» писал, что нужно построить в этом районе два высоких жилых дома, одно административное и Дворец культуры железнодорожников.
И его мечта сбылась.
Антон Рудак:
Мне мама рассказывала, что они ходили после школы на эту стройку, чтобы подняться на эти дома и посмотреть на район с высоты.
А неподалёку от Дворца культуры железнодорожников в 2008 году поставили настоящий паровоз. Он был построен в 1953 году и отслужил около 30 лет. После реставрации в Минском локомотивном депо он был доставлен на это место единственным в Беларуси седельным тягачом грузоподъемностью 240 тонн.
Будете рядом – не забудьте на него посмотреть и оставить на память эффектный кадр.
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Исток Немиги, памятник-паровоз и школа, которую заканчивал Глеб: прошлое и настоящее Октябрьского района
В средние века живописными землями от реки Лошицы до современной улицы Московской владели разные магнатские роды. Среди них – Достоевские, родственники...
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