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Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

28.05.2018 21:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Теплые отношения и огромный потенциал дальнейшего сотрудничества между Беларусью и Китаем. Перспективы развития двух стран обсудили 28 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко с заместителем председателя Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Цишань находится с официальным визитом в нашей стране. Для него посещение Беларуси стало первым с момента избрания на новую должность. Сегодня Ван Цишань – второе лицо в КНР. Подробности у корреспондента Анастасии Иванниковой.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Анастасия Иванникова, СТВ:
Белорусско-китайские флаги на улицах столицы появились не случайно. В эти дни проходит во многом исторический визит. С одной стороны, для Ван Цишаня это первый официальный визит в новой должности. С другой, китайско-белорусское будущее обсуждают как раз перед визитом Александра Лукашенко в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Там же запланированы переговоры белорусского и китайского лидеров. А значит, нынешняя встреча станет прологом перед большим разговором.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Ван Цишаня Александр Лукашенко принял в загородной резиденции. Именно здесь белорусский Президент встречает самых уважаемых и близких гостей. В таком формате глава государства уже общался с российским лидером, премьер-министром Пакистана, председателем КНР... Теперь второе лицо Китая – Ван Цишань. А это еще раз подчеркивает дружеский и стратегический характер двусторонних отношений.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я рад нашей встрече. Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Согласен с этим и высокий китайский гость. За два дня он провел немало встреч, побывал в индустриальном парке. Все переговоры гость оценил высоко. Александр Лукашенко провел для Ван Цишаня экскурсию по резиденции.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Сходили на местный родник и проехали по тому маршруту, по которому до этого возили других высоких гостей.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Александр Лукашенко:
У меня когда был Си, я вас провезу по этому маршруту.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Программа визита в Беларусь у зарубежного гостя насыщенная. Неудивительно: государственный и партийный деятель, 69-летний Ван Цишань не один год входил в «семерку» высшего руководства Китая – отвечал в стране за масштабную антикоррупционную компанию. На посту заместителя председателя КНР всего два месяца. Его не раз называли одним из самых надежных соратников Си Цзиньпина и даже его правой рукой. А еще политиком опытным, решительным и влиятельным, вторым лицом в КНР. В таком международном дебюте и эксперты, и журналисты уже давно рассмотрели геополитическое значение.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Во внешней политике Китая у Беларуси особая роль – стратегические партнеры. Страны заинтересованы в развитии и углублении двусторонних отношений. Диалог из года в год развивается.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Несколько фактов: инвестиции из Китая в Беларусь за прошлую пятилетку к предыдущей выросли в 3,5 раза, прямые – и вовсе в 14. Этому способствуют договоренности между лидерами двух стран. В итоге еще несколько лет назад была заложена основа для перехода от кредитно-инвестиционного сотрудничества к прямым инвестициям. Кроме того, растет взаимный товарооборот. За первые месяцы 2018 года увеличился и экспорт в Китай калийных удобрений, льна, кожи, на 12 % выросли поставки продовольствия.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

То, что такую положительную динамику нужно сохранить, подчеркнули и в белорусском правительстве. А еще внесли предложения, ведь потенциал не использован до конца.

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Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Самый масштабный проект в двустороннем сотрудничестве, бесспорно, «Великий камень». Не зря его не раз называли жемчужиной экономического пояса Шелкового пути. Такое же мнение и у зарубежного гостя. Еще вчера во время посещения индустриального парка Ван Цишань сказал: инвестиции в парк нужно усиливать.

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Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

Тогда же прозвучали и предложения с белорусской стороны: к примеру, создать зеленый коридор на пути следования товара из Китая в Европу, который поможет сократить время доставки с двух недель до 4 дней. Сегодня о будущем этой уникальной площадки на различных переговорах и встречах упомянули не раз. Как бы то ни было, «Великий камень» сейчас – это 35 резидентов. Планы на 2019 год тоже грандиозные: 100 компаний, более 2 миллиардов долларов инвестиций и создание как минимум 6000 рабочих мест.

Президент Беларуси – Ван Цишаню: «Хорошо, что вы приехали ко мне – у нас есть, о чем поговорить»

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И все планы уж точно получится воплотить в жизнь, если будет дружба между странами, лидерами двух государств и двумя народами. Тем более сотрудничество налажено не только в экономической сфере, но и в социальной. Не зря высокий зарубежный гость посетил сегодня еще и Белгосуниверситет. Здесь договорились: диалог в образовании будут расширять. К примеру, на базе Национального белорусского университета можно сделать «проводник по взаимодействию с китайскими вузами» для Европы.

 
 
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Новости Беларуси. Теплые отношения и огромный потенциал дальнейшего сотрудничества между Беларусью и Китаем. Перспективы развития двух стран обсудили 28 мая...
 
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