Не разрешают: «Евроопт» не может открыть магазин в Ореховске. Почему?

Крупному ритейлеру работать в городском посёлке Ореховск не разрешают. Почему? Люди обивают пороги высоких кабинетов и забрасывают письмами разные инстанции.

Надёжный замок на двери бывшего хозмага вот уже полгода встречает жителей Ореховска. Здание в приличном состоянии, но пустует. Хотя крупному посёлку, где живут около 3 тысяч человек, хороший магазин не помешал бы!

Наталья Якубова, житель Ореховска: «У нас частники, понимаете, не могут купить нужной продукции в нужном количестве, которые нужны нашему посёлку. Поэтому мы хотим, чтобы действовал у нас “Евроопт”».

Надежда Лесникович, житель Ореховска: «Мы хотим, чтобы была альтернатива. Чтобы пойти и что-то выбрать дешевле. Мы и так. В один магазин, в другой – цены завышены. Заоблачные».

Местные магазины явно не соответствуют потребностям сельчан: фруктов и овощей нет, выбор колбасы невелик, а перемороженные мясные полуфабрикаты аппетитными никак не назовёшь. Да и цены, мягко говоря, «кусаются». Поэтому жители деревень Оршанского района регулярно ездят за покупками в райцентр – в «Евроопт». Такой магазин местным нужен, и даже не один – посёлок-то немаленький – из конца в конец по главной улице Ореховска около пяти километров. Да и с площадками проблем нет. Рядом с хозмагом прямо в центре возвышается двухэтажное здание – «ЦУМ», как говорят местные жители. Кирпичные стены целы, правда, перекрытия выгорели во время пожара несколько лет назад.

Владимир Зинкевич, житель Ореховска: «Мы попросили, и раньше просили все власти, чтобы на месте закрытых магазинов. Чтоб здесь открыли нам «Евроопт». Но местные власти почему-то не хотят идти нам на встречу».

Так что же мешает «Евроопту» торговать в Ореховске? С требованием открыть магазин любимой сети жители посёлка обратились сначала в Витебский облисполком, а затем и в госконтроль. Как объяснила представитель райисполкома, дело не в прихоти местных властей. Доля торговой сети в товарообороте района около 23% – это чуть выше положенных по закону 20%, поэтому открывать новые объекты «Евроопт» не может. Впрочем, превышать этот порог позволяет указ Президента, но действует он исключительно в сельской местности.

Ирина Мартинович, начальник управления торговли и услуг Оршанского райисполкома: «Сельскими населёнными пунктами являются вся территория сельской местности Оршанского района. В этот перечень не вошли городской посёлок Болбасово, городской посёлок Ореховск. Два населённых пункта. Поэтому здесь все торговые организации, доля которых превышает 20 процентов, не могут приобретать торговые площади и осуществлять торговую деятельность».

Как известно, Президент поручил принять меры по комплексному развитию Оршанского района. И, чтобы это поручение выполнить, местный райисполком разработал проект указа, которым предусматривается снятие всех ограничений на развитие розничной торговли. Документ уже прошёл правовую экспертизу и после согласования в Совете министров поступит на подпись Президенту. Ситуация в Ореховске показала, что некоторые нормы закона уже не отвечают реальной ситуации на местах. Изменения необходимы.

Владлен Атрошкин, операционный директор компании «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт»): «Мы ждём инициативы от законодателей. Доля антимонопольного порога у нас 35 процентов. Это примерно столько же, сколько есть у наших соседей. Что касается доли, ограничивающей нас в розничной торговле, то мы одна из немногих стран, кто применяет такую норму. И у нас эта норма одна из самых низких. То есть порог 20 процентов».

И никому не приходит в голову ограничивать развитие торговых сетей, вмешиваться в конкурентные процессы. И на этом фоне наш порог в 20% выглядит совсем уж суровым, и «Евроопт» рассматривает его как явное ограничение конкуренции. А к чему это приводит, можно увидеть на примере Ореховска и других малых городов страны.

Владлен Атрошкин, операционный директор компании «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт»): «Обращения, которые поступают к нам абсолютно со всех регионов. Это и Гомельская, и Могилёвская, и другие районы Витебской области. Мы развиваемся уже 25 лет во всей Беларуси. И за этот срок покрыли относительно качественно большую часть регионов. И, конечно же, с проблемой по ограничению развития мы сталкиваемся везде».

Только за три месяца «Евроопт» получил 24 обращения об открытии новых магазинов. Все письма – коллективные. А сколько аналогичных просьб отправлено в разные государственные инстанции! Ритейлер старается ответить на запрос сельчан и продолжает расширять присутствие в глубинке. В том же Ореховске можно даже сейчас найти выход, власти уже выделяют участок под строительство магазина в соседней деревне Брюхово. Открыть магазин павильонного типа площадью около 100 квадратных метров «Евроопт» сумеет в течение трёх недель. Компания готова работать там, где потребкооперация испытывает затруднения. Вот только оптимистичные планы бизнеса и желания сельчан спотыкаются о высокие пороги норм, регулирующих торговлю.