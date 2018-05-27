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«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол
Минчанин Владимир Грамович родился в 1948 году. Он помнит, как по столице пошёл первый троллейбус. Помнит, как в послевоенные годы город оживал. Как ребятами они находили снаряды и пули.
Через два года после рождения Владимира Грамовича, в Минск из Гомеля переехал Театр кукол. И это событие стало поворотной точкой в судьбе человека. Сейчас Владимиру Петровичу – 70, Государственному театру кукол – 80.
Владимир Грамович, заслуженный артист Республики Беларусь, актёр, режиссёр:
А потом этого Сталина, после Хрущёва уже, снесли. Мы все ходили смотреть, где же это он был.
В 18 лет Владимир устроился слесарем на велозавод. И, по распоряжению руководства, талантливый парень стал рисовать шаржи на нарушителей дисциплины завода.
Получалось красноречиво и наглядно, так что однажды в адрес юного художника и его товарища прозвучала почти угроза.
Владимир Грамович:
Но и здесь его карьера не пошла в гору.
Владимир Грамович:
Это был сигнал о том, что искусство должно приносить радость. Случайно на глаза попалось объявление: Театру кукол нужны монтировщики-декораторы. Владимир отозвался сразу же.
Владимир Грамович:
Вскоре, в свободное время Владимир стал осваивать актёрское мастерство буквально за сценой.
Владимир Грамович:
Сейчас эти тяжёлые и редкие куклы демонстрируются только в музеях. Но у многих минчан они до сих пор в памяти. Как эта кукла Адама из спектакля «Божественная комедия», в тени которой стоял Владимир Грамович.
Владимир Грамович:
За свои пять десятков лет в театре, актёр Владимир Грамович научился жить с ними на одной сцене.
И как бы не изменился мир, в нём всегда будет место вечным вещам: театрам, куклам и восторгу зрителей.
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«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол
Минчанин Владимир Грамович родился в 1948 году. Он помнит, как по столице пошёл первый троллейбус. Помнит, как в послевоенные годы город оживал. Как ребятами они...
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