ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

28.05.2018 23:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Минчанин Владимир Грамович родился в 1948 году. Он помнит, как по столице пошёл первый троллейбус. Помнит, как в послевоенные годы город оживал. Как ребятами они находили снаряды и пули.

Как бесстрашно он прыгал в Свислочь с моста.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Через два года после рождения Владимира Грамовича, в Минск из Гомеля переехал Театр кукол. И это событие стало поворотной точкой в судьбе человека. Сейчас Владимиру Петровичу 70, Государственному театру кукол 80.

И 52 года они провели вместе.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Владимир Грамович, заслуженный артист Республики Беларусь, актёр, режиссёр:
Когда умер Сталин (это 1953 год был), мы пошли на площадь нашу. Отец держал меня на руках. Все плакали. Я спросил у отца, почему все плачут.

Он сказал, что плачут по этому дяде, который стоит на постаменте.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

А потом этого Сталина, после Хрущёва уже, снесли. Мы все ходили смотреть, где же это он был.

Пришли танки из Уручья и за одну ночь свергли.

В 18 лет Владимир устроился слесарем на велозавод. И, по распоряжению руководства, талантливый парень стал рисовать шаржи на нарушителей дисциплины завода.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Получалось красноречиво и наглядно, так что однажды в адрес юного художника и его товарища прозвучала почти угроза.

Владимир Грамович:
Нам сказали: «Если будете так рисовать, мы вам ручки пооткручиваем».

Затем Владимир охотно репетировал с местным джаз-бэндом.

Но и здесь его карьера не пошла в гору.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Владимир Грамович:
Мы репетировали на авторемонтном заводе и пели, конечно, не советские песни, а Чабби Чекера. И выступали на 4-ом Кирпичном, кстати, и Володя Кондрусевич там выступал.

Милиционеры нас разогнали, так как надо было петь советские песни.

Это был сигнал о том, что искусство должно приносить радость. Случайно на глаза попалось объявление: Театру кукол нужны монтировщики-декораторы. Владимир отозвался сразу же.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Владимир Грамович:
Я думал, что это связано с искусством. Пришли, а они говорят: «Какое искусство? Это рабочие сцены. Ящики видите? Вот и несите».

Ну, мы и начали эти ящики носить.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Вскоре, в свободное время Владимир стал осваивать актёрское мастерство буквально за сценой.

Так начальству и доложили.

Владимир Грамович:
«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Сейчас эти тяжёлые и редкие куклы демонстрируются только в музеях. Но у многих минчан они до сих пор в памяти. Как эта кукла Адама из спектакля «Божественная комедия», в тени которой стоял Владимир Грамович.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

Владимир Грамович:
Этот спектакль у нас продержался 33 года. И уже в последние дни доживания этого спектакля к нам в гримёрку зашла пара с цветами, бутылкой коньяка, с конфетами. И рассказали, что познакомились, когда молодыми были на премьере этого спектакля.

Чтобы научиться филигранно управлять такой куклой, нужно не менее 5 лет тренировок.

За свои пять десятков лет в театре, актёр Владимир Грамович научился жить с ними на одной сцене.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

На сцене Театра кукол в разное время играли Чехова, Короткевича, Булгакова и Брехта.

«Там один сумасшедший мучает кукол. Пусть мучает на сцене»: как Владимир Грамович стал актёром Театра кукол

И как бы не изменился мир, в нём всегда будет место вечным вещам: театрам, куклам и восторгу зрителей.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Владимир Грамович родился в 1948 году. Он помнит, как по столице пошёл первый троллейбус. Помнит, как в послевоенные годы город оживал. Как ребятами они...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минскзеленстрой»: «Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика