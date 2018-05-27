Euro Winners Cup-2018. БАТЭ стартовал с победы над греками

Новости Беларуси. В пляжной разновидности футбола тон в стране задает БАТЭ, а 28 мая белорусский чемпион отметился еще и на Евроарене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сильнейшем еврокубковом турнире Euro Winners Cup борисовчане праздновали победу над чемпионом Греции, командой «Кефаллиния» – 5:2.

29 мая во втором поединке группы БАТЭ встретится с молдавским клубом «Джокер-Торнадо». Отметим, что в 1/8 финала выйдет две лучшие команды квартета.