«Ислочь» прервала 8-матчевую серию побед БАТЭ – 1:1

Новости Беларуси. «Волки» больно кусают БАТЭ! Футболисты «Ислочи» преподносят первую громкую сенсацию в Беларусбанк – чемпионате Республики Беларусь по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни Виталия Жуковского в девятом туре сумели отобрать очки у, казалось бы, непобедимого БАТЭ и тем самым прервали 8-матчевую серию викторий борисовчан. На гол Игоря Стасевича, в составе «Ислочи» ответил его тезка Зюлев – 1:1.