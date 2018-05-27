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«Ислочь» прервала 8-матчевую серию побед БАТЭ – 1:1
Новости Беларуси. «Волки» больно кусают БАТЭ! Футболисты «Ислочи» преподносят первую громкую сенсацию в Беларусбанк – чемпионате Республики Беларусь по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Парни Виталия Жуковского в девятом туре сумели отобрать очки у, казалось бы, непобедимого БАТЭ и тем самым прервали 8-матчевую серию викторий борисовчан. На гол Игоря Стасевича, в составе «Ислочи» ответил его тезка Зюлев – 1:1.
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Новости Беларуси. «Волки» больно кусают БАТЭ! Футболисты «Ислочи» преподносят первую громкую сенсацию в Беларусбанк – чемпионате Республики Беларусь по футболу,...
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