ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей

28.05.2018 23:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси насчитывается более 19 видов летучих мышей. Самые распространенные в Минске – двухцветный и поздний кажан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей

Именно он чаще всего залетает к минчанам на балкон или в подъезд в поиске места для зимней спячки. Для комфортной перезимовки и создадут реабилитационный центр. Там при необходимости животных подкормят, введут в искусственную спячку и поместят в специальные домики, которые будут храниться в холодильнике.

В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей

Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
Для зимовки летучей мыши необходимо стабильно низкая температура и стабильно высокая влажность. Мы планируем каждую весну делать небольшой праздник – выпуск летучих мышей обратно в природу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси насчитывается более 19 видов летучих мышей. Самые распространенные в Минске – двухцветный и поздний кажан, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер 4 дня не мог выбраться из подвала собственного дома на Кабушкина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика