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Пенсионер 4 дня не мог выбраться из подвала собственного дома на Кабушкина
Новости Беларуси. Упал и не смог выбраться самостоятельно: сотрудники МЧС спасли пенсионера, застрявшего в подвале собственного дома на улице Кабушкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пропажу мужчины обнаружила его дочь, которая долго не могла ему дозвониться.
Выехавшие на место спасатели оперативно вытащили пострадавшего из плена, в котором он провел четыре дня. Мужчина с травмами и обезвоживанием в больнице.
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Новости Беларуси. Упал и не смог выбраться самостоятельно: сотрудники МЧС спасли пенсионера, застрявшего в подвале собственного дома на улице Кабушкина, сообщили...
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