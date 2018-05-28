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Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице
Новости Беларуси. Пьяный водитель совершил ночное ДТП на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По информации ГАИ, мужчина двигался на BMW (судя по всему – превышая скорость) со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Щорса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на противоположную сторону дороги.
«Свободный полет» машины остановила осветительная мачта. От удара легковушка оказалось сильно повреждена, в салоне был зажат 31-летний пассажир.
Спасателям пришлось извлекать его с помощью специнструмента. Сейчас пострадавший в больнице. Там же находится и водитель.
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Новости Беларуси. Пьяный водитель совершил ночное ДТП на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По информации ГАИ, мужчина...
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