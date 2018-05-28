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Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице

28.05.2018 23:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пьяный водитель совершил ночное ДТП на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице

По информации ГАИ, мужчина двигался на BMW (судя по всему – превышая скорость) со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Щорса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на противоположную сторону дороги.

Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице

«Свободный полет» машины остановила осветительная мачта. От удара легковушка оказалось сильно повреждена, в салоне был зажат 31-летний пассажир.

Пьяный на BMW протаранил столб на проспекте Дзержинского: водитель и пассажир в больнице

Спасателям пришлось извлекать его с помощью специнструмента. Сейчас пострадавший в больнице. Там же находится и водитель.

 
 
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Новости Беларуси. Пьяный водитель совершил ночное ДТП на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По информации ГАИ, мужчина...
 
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