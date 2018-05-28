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Подготовка к параду 3 июля в Минске: какие улицы перекроют

28.05.2018 23:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В связи с подготовкой к параду 3 июля в столице ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 14 июня колонны военной техники будут следовать от улицы Основателей до Скорины, далее – по МКАД до аэродрома «Липки», где и будут проходить тренировки.

Движение техники запланировано 29 мая в 05:00, и в такое же время 2 и 12 июня. Возвращение колонны планируется 31 мая, 7 и 14 июня в 20:00. Переезд боевых машин займет около получаса.

 
 
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Новости Беларуси. В связи с подготовкой к параду 3 июля в столице ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До 14 июня...
 
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