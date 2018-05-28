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Илья Ивашко завершил выступление на Roland Garros

28.05.2018 23:07 — Разное | СТВ  
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Виктория Азаренко завершает выступление в одиночном разряде на теннисном Roland Garros уже после стартового матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она еще попробует силы на Открытом чемпионате Франции в парном разряде, где выступит в тандеме с еще одной нашей соотечественницей, Ариной Соболенко.

Roland Garros. Азаренко проиграла чешке Синяковой на старте турнира

Зачехлил ракетку 28 мая и Илья Ивашко. В первом круге мужского одиночного разряда он ожидаемо проиграл седьмой ракетке турнира, австрийцу Доминику Тиму – 2:6, 4:6, 1:6.

Кстати, в обновленном рейтинге ATP Ивашко сохранил статус первой ракетки страны – он остался 119-м. Владимир Игнатик и Егор Герасимов занимают места в третьей сотне. Игнатик за прошедший период поднялся на одну строчку.

 
 
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Виктория Азаренко завершает выступление в одиночном разряде на теннисном Roland Garros уже после стартового матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она еще попробует...
 
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