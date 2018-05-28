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Египтянин подал иск к капитану "Реала" на миллиард евро
Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на капитана «Реала» Серхио Рамоса за умышленное
— Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск и направил жалобу в ФИФА. Я попрошу компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро, за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу, — сказал юрист в эфире египетского телеканала Sada El-Balad.
В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.
После финала Лиги чемпионов на Change.org
Участие Салаха в ЧМ-2018 пока под вопросом из-за травмы плеча, хотя сам игрок
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Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на капитана "Реала" Серхио Рамоса за умышленное нанесение травмы форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги...
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