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Египтянин подал иск к капитану "Реала" на миллиард евро

28.05.2018 21:50 — Разное | Tut.by  
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Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на капитана «Реала» Серхио Рамоса за умышленное нанесение травмы форварду «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.


Серхио Рамос. Фото: Reuters

— Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск и направил жалобу в ФИФА. Я попрошу компенсацию, которая может превысить 1 миллиард евро, за физический и психологический вред, который Рамос нанес Салаху и египетскому народу, — сказал юрист в эфире египетского телеканала Sada El-Balad.

В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt.

После финала Лиги чемпионов на Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса за травму Салаха. Ее сейчас подписали более 387 тысяч человек.

Участие Салаха в ЧМ-2018 пока под вопросом из-за травмы плеча, хотя сам игрок выразил уверенность в том, что поедет в Россию.

 
 
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Юрист из Египта Бассем Вахба подал в суд на капитана "Реала" Серхио Рамоса за умышленное нанесение травмы форварду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги...
 
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