Телеканалы назвали самые популярные сериалы сезона 2017-2018 года

Телевизионный сезон закончится в конце мая и каналы подводят итоги.

Руководству предстоит принять решение: какие сериалы закрыть, а какие продлить на новый сезон. Кроме этого, сейчас прекрасная возможность посмотреть, какие свежие проекты стали более успешными.

В 2017-2018 годах определилась «тёмная лошадка». Новый сериал «Хороший доктор» стал самым популярным за прошедший телесезон. Он уверенно обошёл спин-офф «Теории большого взрыва» – «Детство Шелдона». Третье место занял проект телеканала FOX «9-1-1».

Конечно, это не меняет того факта, что в этом рейтинге не учитываются сериалы, снятые стриминговыми сервисами типа Netflix. В 2017 году самым популярным проектом ресурса стал «Очень странные дела».