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Телеканалы назвали самые популярные сериалы сезона 2017-2018 года

29.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Телевизионный сезон закончится в конце мая и каналы подводят итоги.

Руководству предстоит принять решение: какие сериалы закрыть, а какие продлить на новый сезон. Кроме этого, сейчас прекрасная возможность посмотреть, какие свежие проекты стали более успешными.

В 2017-2018 годах определилась «тёмная лошадка». Новый сериал «Хороший доктор» стал самым популярным за прошедший телесезон. Он уверенно обошёл спин-офф «Теории большого взрыва» – «Детство Шелдона». Третье место занял проект телеканала FOX «9-1-1».

Конечно, это не меняет того факта, что в этом рейтинге не учитываются сериалы, снятые стриминговыми сервисами типа Netflix. В 2017 году самым популярным проектом ресурса стал «Очень странные дела». 

 
 
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​Телевизионный сезон закончится в конце мая и каналы подводят итоги.
 
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