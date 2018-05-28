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Евросоюз хочет полностью отказаться от пластиковой посуды
Еврокомиссия предлагает странам союза запретить одноразовую посуду.
Под новый проект «пластиковой директивы» попадают тарелки, стаканчики, ложки, вилки и трубочки. По мнению авторов, это позволит снизить уровень загрязнения мирового океана пластиковыми предметами.
Под ограничения не попадут бутылки из пластика, однако предприятия, производящие подобную продукцию, будут должны в полной мере способствовать сбору и повторной переработке пластиковой тары. По расчётам Еврокомиссии, к 2025 году почти 90% пластиковых бутылок будут перерабатываться.
Ранее в Евросоюзе запретили использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. Если всё пройдёт успешно, то пластиковую посуду нельзя будет использовать в ЕС уже к концу этого года.
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Еврокомиссия предлагает странам союза запретить одноразовую посуду.
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