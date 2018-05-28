Пассажирский автобус упал в овраг в Венесуэле

В результате аварии 11 человек погибли, ещё 16 пострадали, сообщают местные СМИ .

Инцидент произошёл недалеко от города Лос-Альтос в штате Мерида. К месту трагедии прибыли спасатели, они помогают раненым. Несколько человек получили тяжёлые травмы. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

Спасатели сообщили, что в момента аварии в автобусе находились 40 человек. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и транспорт рухнул в овраг. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.