БАТЭ сыграл вничью с «Ислочью» и потерял первые очки

Победная серия борисовского БАТЭ была прервана в матче 28-го чемпионата Беларуси. Традиционные лидеры потеряли первые очки, сыграв 1:1 с «Ислочью».

Противостояние проходило на «Борисов-Арене». Футболисты БАТЭ смогли открыть счёт на 22 минуте игры. Из-за пределов штрафной, капитан хозяев Игорь Стасевич сильным ударом отправил мяч в ворота соперника. Борисовчане задали тон игре, однако это не сломило гостей. Несколько раз возникали опасные моменты у ворот Дениса Щербицкого.

С началом второго тайма «Ислочь» смогла реализовать один мяч. На 55-ой минуте гости провели успешную контратаку, а Игорь Зюлев завершил её точным ударом в ворота БАТЭ. Счёт – 1:1.

После этого оба коллектива пытались увеличить своё преимущество, однако до конца матча им этого так и не удалось. «Ислочь» прервала победную серию БАТЭ из восьми игр и лидер первенства потерял первые очки.

Фото ФК БАТЭ