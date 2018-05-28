Снаряд времён Второй мировой войны взорвался в Румынии: один человек погиб, двое пострадали

Боеприпас сдетонировал во время проведения земляных работ в уезде Бакэу, сообщает пресс-служба инспектората чрезвычайных ситуаций Румынии.

Взрыв произошёл в лесу вечером 28 мая. Несколько человек задели бомбу инструментом. В результате взрыва 27-летний мужчина погиб, ещё два человека пострадали. Они получили тяжёлые травмы. Одному рабочему оторвало руку, второй от осколков получил множественные раны в грудь и ноги.

К месту происшествия направились спасатели. Министерство обороны страны предоставило два вертолёта для доставки раненых в больницу. Специалисты проверяют территорию на наличие других неразорвавшихся снарядов.