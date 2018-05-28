Каким будет Министерство цифровой экономики?





В зависимости от того, будет ли это совершенно новое министерство или оно будет создано на базе уже имеющихся ведомств, функции его могут значительно различаться.

Проблеме трансформации цифровой экономики в Беларуси в последнее время стало уделяться много внимания. Да и президент Беларуси обозначил курс на построение ИТ-страны. Только в 2017 году было даже принято два ключевых декрета «О развитии предпринимательства» и «О развитии цифровой экономики».

По словам начальника управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрия Крупского, данные декреты создали базу для цифровой трансформации экономики, кроме этого они должны подтолкнуть и развитие ИТ-сектора в стране.

Кроме принятых декретов, предпосылками для цифровой трансформации страны является и развитие ПВТ.

«С принятием Декрета №8 функционал ПВТ существенно расширяется, я думаю, в ближайшие два года подразделения парка мы увидим не только в Минске, но и в других областных центрах. Все это позволит появиться там ресурсным центрам для развития стартап-движения и ИТ-предпринимательства», – отметил представитель Минэкономики на международной конференции «Новые навыки для новых дел: подготовка кадров в условиях изменения технологического уклада».

Как частная инициатива, в Беларуси также появилось несколько небольших краудфандинговых платформ, пока небольших, считает представитель ведомства, с годовым оборотом до 50-100 тыс. долларов, но это уже «зародыши новой экономики».

Также Дмитрий Крупский констатировал, что сегодня пока совсем небольшая общая численность «креативного класса», то есть тех профессиональных сообществ, которые создают и распространяют инновации. Их насчитывается примерно порядка 110 тыс. человек.

«Учитывая то, что занятых в экономике у нас 4,27 млн человек, конечно, 2,5% – это немного. Качественные изменения могут произойти только тогда, если эта цифра станет 10%. Следовательно, объем кадрового потенциала надо нарастить в четыре раза», – добавил он.

Дмитрий Крупский привел еще несколько цифр, иллюстрирующих инновационный потенциал страны. В частности, количество субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе технопарков в стране насчитывается около 24. Количество субъектов малого инновационного предпринимательства – до 150, организаций, занятых разработками ИТ, – порядка 700.

Представитель Минэкономики обратил внимание, что для выхода на качественно новый уровень, эти параметры надо увеличить как минимум в 2-4 раза.

Новое министерство – кому поручат?

Понятно, чтобы концентрировать компетенции в области научно-инновационной деятельности промышленного развития и цифровой трансформации, должен быть создан единый государственный орган.

Каким будет Министерство цифровой экономики, на базе какого ведомство оно будет создано – это еще не предрешено, отметил Дмитрий Крупский.

«Пока такого стратегического решения не принято, обсуждаются разные варианты», – уточнил он.

Отвечая на вопрос «Ежедневника», какие функции министерство может на себя взять, представитель Минэкономики ответил, что это будет обусловлено тем, на базе какого госоргана оно появится. Функции в зависимости от этого могут быть совершенно различны.

«Если на базе Минсвязи, то к тому, что уже есть, добавятся и расширятся функции, связанные с регулированием инфраструктуры ИКТ, – сказал он. – Если же, например, на базе интегрированного госоргана, то это конкретно инициация, реализация проектов цифровой трансформации в отраслях материального производства, реального сектора – и это, пожалуй, ключевое. Кроме этого, такое ведомство может заниматься регулированием обращения криптовалют, что тоже интересно. Ну и третье, всем, что касается развития краудфандинга и краундинвестинга».

Представитель Минэкономики считает, что поскольку эта тема очень новая, все еще не определено, по какому руслу пойдет регулирование и на базе какого госоргана будет осуществлять свою деятельность такой регулятор.

«Очень мало людей на самом деле, которые предметно понимают, что нужно делать. Поэтому в данном случае все будет определяться тем, кто выступит инициатором, кто возьмет на себя ответственность, кто наиболее компетентен», – сказал Крупский.

Он подчеркнул, что ядро цифровой трансформации – это, в первую очередь, цифровая трансформация промышленности.

«Электронное правительство, электронное здравоохранение – это, конечно, хорошо, но вторично по отношению к главному. Качественный сдвиг будет тогда, когда будет оцифрована промышленность», – уверен Дмитрий Крупский.