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Фото и слово. Один день из уличной жизни Слуцка, 28 мая
29.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Кто-то загорает, что-то строит и ремонтирует, кто-то катается или играет в футбол. А кто-то идёт в новое заведение, которое открылось в 12-м городке. Смотрите подборку фотографий одного дня от наших корреспондентов.
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