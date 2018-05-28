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Фото и слово. Один день из уличной жизни Слуцка, 28 мая

29.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Фото и&nbsp;слово. Один день из&nbsp;уличной жизни Слуцка, 28&nbsp;мая
Столько всего надо сделать, пока лежишь: отдыхать, загорать, делать селфи, постить их в соцсети. Фото: Екатерина Михайлова
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Кто-то загорает, что-то строит и ремонтирует, кто-то катается или играет в футбол. А кто-то идёт в новое заведение, которое открылось в 12-м городке. Смотрите подборку фотографий одного дня от наших корреспондентов.

Движение на Майском Посаде перекрыто. Как именно и надолго ли, мы писали утром здесь.Александр
В 12-м идёт строительство мотобольного стадиона.Александр Большой
На ул. М. Богдановича уже с другого края от «Евроопта» возводится очередное здание — вероятнее всего для торговли и офисов.Александр Большой
«Тортуга» уже отправилась в плавание.Ольга Паздерина
«Чёртов» мостик.Екатерина Михайлова
Вид на этот же мостик, но сбоку.Екатерина Михайлова
… Да, запрещено, но ноги помыть можно. Если осторожно.Екатерина Михайлова
Сезон загорания на набережной в полном разгаре.Екатерина Михайлова
Пляж с видом на новую музыкальную аллею.Екатерина Михайлова
А ещё бывает активный отдых. На велосипеде.Екатерина Михайлова
Или вот такой.Екатерина Михайлова

 
 
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Столько всего надо сделать, пока лежишь: отдыхать, загорать, делать селфи, постить их в соцсети. Фото: Екатерина Михайлова Самое важное ...
 
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