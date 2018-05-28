Кот выдал хозяина-неплательщика приставам

Случай небывалого предательства произошёл в Новгородской области России.

Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов пришли проверить по месту жительства мужчину, который не заплатил на содержание своих троих детей более 800 тысяч российских рублей.

Дверь приставам открыла гражданская жена неплательщика. Она сказала, что мужчины нет дома, однако те ей не поверили. В свою очередь, женщина предложила осмотреть квартиру. На первый взгляд сотрудникам показалось, что дома действительно никого нет.

Внимание работников ведомства привлёк кот. Он странно себя вёл: питомец сидел на полу комнаты и не отрываясь с удивлением смотрел под диван. Когда служитель закона наклонился, то встретился взглядами с тем самым злостным неплательщиком.

В отношении мужчины был составлен протокол. Ранее он уже разыскивался приставами и привлекался к ответственности.