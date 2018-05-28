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Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста, но пока популярности среди брестчан она не снискала

29.05.2018 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Жабинка находится всего-то в 15 километрах от Бреста. Четыре года назад городок с населением 13 тысяч человек де-юре стал его городом-спутником. Вероятно, уже в ближайшие семь-восемь лет население райцентра увеличится почти до 23 тысяч. Во всяком случае, это предусмотрено генпланом развития Жабинки. Но насколько это реально? Корреспондент «Рэспублікі» побывал в городе-спутнике и присмотрелся ко всем его преимуществам.

Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста, но пока популярности среди брестчан она не снискала

От Жабинки до Брес-та — рукой подать. Всего 15 километров

До большого города 15 километров

Два года назад брестчанка Алла Лущинская с мужем Виктором начали строить дом рядом с Жабинкой. Сейчас ребята занимаются внутренней отделкой. Новый год планируют встретить уже у собственного очага. Алла говорит, что строить дом возле города-спутника было осознанным решением:

— После свадьбы мы стали жить у моих родителей. Сами понимаете, такой вариант не предел мечтаний. Покупать квартиру не планировали изначально — муж грезил собственным домом. Участки в Бресте и пригороде стоят недешево, а в очереди нуждающихся можно провести не год и не два. Поэтому решили строиться рядом с Жабинкой. Тем более родители Виктора живут недалеко, а сам он работает в СЭЗ «Брест» — это примерно в 13 километрах от нашего дома. 

Алла и Виктор через три месяца готовятся стать родителями. Супруги рассчитывают, что ребенок пойдет в детский сад в Жабинке:

— Говорят, мест в детских садах не хватает. Эта проблема актуальна и для Бреста, и для города-спутника. Недавно читала, что в Жабинке собираются строить новые ясли-сад. Других проблем я не вижу. На дворе XXI век, уровень мобильности совсем другой, 20 километров, согласитесь, не расстояние. Добраться в Брест из Жабинки не проблема. Есть поезда, маршрутки, рядом проходит трасса Минск—Брест…

Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста, но пока популярности среди брестчан она не снискала

Судя по генплану, население Жабинки в ближайшие 7—8 лет увеличится почти до 23 000 человек

Утренние поезда, следующие в Брестском направлении, заполнены практически до отказа. Из Жабинки на работу в Брест ездят сотни, а возможно, и тысячи человек. Назвать точную цифру вряд ли кто-то возьмется. 

Фотограф Алексей Ганчук каждое утро садится в электричку Белоозерск — Брест. Из Жабинки поезд отправляется в 7 часов 36 минут. Через полчаса состав прибывает на станцию Брест-Центральный. Алексей говорит, первое время добираться на работу поездом было непривычно. Теперь ничего:

— От моего дома до вокзала в Жабинке нужно идти примерно 15 минут. Полчаса занимает дорога до Бреста, еще полчаса я иду от вокзала до работы. На троллейбусе, конечно, было бы быстрее, но мне нравятся пешие прогулки. Что касается стоимости поездок, то разовый билет на электричку стоит 62 копейки — это гораздо дешевле, чем проезд в городской маршрутке. 

Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста, но пока популярности среди брестчан она не снискала

Районные власти позиционируют Жабинку как город для жизни. По сути, она должна стать «спальником» Бреста

Неудивительно, что железнодорожный вид транспорта — самый востребованный у жителей Жабинки. Особенно утренние поезда, которые отправляются в 6.38, 6.55 и в 7.36. Впрочем, и маршрутки не пустуют. Правда, стоимость проезда втрое выше. Если на работу в Брест ездят оба супруга, автомобиль — более выгодный транспорт. У меня дорога заняла 15 минут. На поездку в одну сторону ушло примерно 1,2 литра 95-го бензина — чуть больше чем полтора рубля. Это без учета разъездов по городу.

Жизнь вдоль магистрали


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55913.php

Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста, но пока популярности среди брестчан она не снискала

 
Теги: Брест
 
 
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