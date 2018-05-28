Жабинку позиционируют как уютный пригород Бреста, но пока популярности среди брестчан она не снискала

Жабинка находится всего-то в 15 километрах от Бреста. Четыре года назад городок с населением 13 тысяч человек де-юре стал его городом-спутником. Вероятно, уже в ближайшие семь-восемь лет население райцентра увеличится почти до 23 тысяч. Во всяком случае, это предусмотрено генпланом развития Жабинки. Но насколько это реально? Корреспондент «Рэспублікі» побывал в городе-спутнике и присмотрелся ко всем его преимуществам.







От Жабинки до Брес-та — рукой подать. Всего 15 километров

До большого города 15 километров

Два года назад брестчанка Алла Лущинская с мужем Виктором начали строить дом рядом с Жабинкой. Сейчас ребята занимаются внутренней отделкой. Новый год планируют встретить уже у собственного очага. Алла говорит, что строить дом возле города-спутника было осознанным решением:



— После свадьбы мы стали жить у моих родителей. Сами понимаете, такой вариант не предел мечтаний. Покупать квартиру не планировали изначально — муж грезил собственным домом. Участки в Бресте и пригороде стоят недешево, а в очереди нуждающихся можно провести не год и не два. Поэтому решили строиться рядом с Жабинкой. Тем более родители Виктора живут недалеко, а сам он работает в СЭЗ «Брест» — это примерно в 13 километрах от нашего дома.



Алла и Виктор через три месяца готовятся стать родителями. Супруги рассчитывают, что ребенок пойдет в детский сад в Жабинке:



— Говорят, мест в детских садах не хватает. Эта проблема актуальна и для Бреста, и для города-спутника. Недавно читала, что в Жабинке собираются строить новые ясли-сад. Других проблем я не вижу. На дворе XXI век, уровень мобильности совсем другой, 20 километров, согласитесь, не расстояние. Добраться в Брест из Жабинки не проблема. Есть поезда, маршрутки, рядом проходит трасса Минск—Брест…







Судя по генплану, население Жабинки в ближайшие 7—8 лет увеличится почти до 23 000 человек



Утренние поезда, следующие в Брестском направлении, заполнены практически до отказа. Из Жабинки на работу в Брест ездят сотни, а возможно, и тысячи человек. Назвать точную цифру вряд ли кто-то возьмется.



Фотограф Алексей Ганчук каждое утро садится в электричку Белоозерск — Брест. Из Жабинки поезд отправляется в 7 часов 36 минут. Через полчаса состав прибывает на станцию Брест-Центральный. Алексей говорит, первое время добираться на работу поездом было непривычно. Теперь ничего:



— От моего дома до вокзала в Жабинке нужно идти примерно 15 минут. Полчаса занимает дорога до Бреста, еще полчаса я иду от вокзала до работы. На троллейбусе, конечно, было бы быстрее, но мне нравятся пешие прогулки. Что касается стоимости поездок, то разовый билет на электричку стоит 62 копейки — это гораздо дешевле, чем проезд в городской маршрутке.







Районные власти позиционируют Жабинку как город для жизни. По сути, она должна стать «спальником» Бреста



Неудивительно, что железнодорожный вид транспорта — самый востребованный у жителей Жабинки. Особенно утренние поезда, которые отправляются в 6.38, 6.55 и в 7.36. Впрочем, и маршрутки не пустуют. Правда, стоимость проезда втрое выше. Если на работу в Брест ездят оба супруга, автомобиль — более выгодный транспорт. У меня дорога заняла 15 минут. На поездку в одну сторону ушло примерно 1,2 литра 95-го бензина — чуть больше чем полтора рубля. Это без учета разъездов по городу.

Жизнь вдоль магистрали



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