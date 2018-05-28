Начальник караула ПАСЧ №1 Брестского ГОЧС спас женщину из горящего дома

26. 05. 2018 г. в 19-53 в аг. Ленинском Жабинковского р-на Брестской области по ул. Заводской произошел пожар в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома.



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В свободное от несения службы время до прибытия подразделений МЧС начальником караула ПАСЧ №1 Брестского ГОЧС ст. лейтенантом вн. сл. Ровновым Алексеем (стаж работы – 8 лет) спасена хозяйка 1932 г.р., пенсионерка, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована.

Алексей Ровнов:

«Около 20:00 на мобильный телефон позвонил начальник караула ПАСЧ №1 и сообщил о загорании квартиры по адресу аг. Ленинский, ул. Ленина (сотрудник МЧС, А.Ровнов, проживает в аг.Ленинский). В момент звонка ехал на велосипеде к другу. Подъехал к месту, точный адрес оказался иным. Из двух окон второго этажа шёл чёрный дым. От соседей узнал, что в квартире находится хозяйка. В этот момент из подъезда выбежала её дочь и сообщила, что квартиру открыли, но войти не могут, так как много дыма, хозяйка, со слов дочери, должна была быть в первой комнате справа. Я поднялся на площадку второго этажа, включил фонарик в телефоне. В это время незнакомый мужчина бросил мне мокрую тряпку. Я вполз на коленях в квартиру, по правую сторону коридора прополз 3-4 м и начал разворачиваться обратно в сторону выхода, так как задымление было сильное. Разворачиваясь, заметил ногу человека. За ногу подтянул хозяйку к выходу. Затем под руки подтащил на лестничную клетку. Далее с мужчиной вынесли хозяйку из подъезда. Положили набок и укрыли одеялом. Далее проверил её дыхание и пульс, позвонил по телефону 101.»