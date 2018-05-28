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Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
С профессиональным праздником защитников границы поздравил президент Беларуси
В столице государства почтили память воинов, погибших в Афганистане и на фронтах
Также в Минске дали старт юбилейной эстафете. Ее участники побывают в 40 населенных пунктах белорусского приграничья, посетят каждое подразделение, встретятся с ветеранами. Эстафета завершится 22 июня в 4 часа утра в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
Напомним, День пограничника сегодня также отмечают в России, Таджикистане и Кыргызстане.
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В Минске почтили память воинов, погибших в Афганистане и на фронтах Великой Отечественной войны. К памятникам возложили венки и цветы.
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