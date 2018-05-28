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Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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С профессиональным праздником защитников границы поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24». 

В столице государства почтили память воинов, погибших в Афганистане и на фронтах Великой Отечественной войны. К памятникам возложили венки и цветы. 

Также в Минске дали старт юбилейной эстафете. Ее участники побывают в 40 населенных пунктах белорусского приграничья, посетят каждое подразделение, встретятся с ветеранами. Эстафета завершится 22 июня в 4 часа утра в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

«Много-много рубежей уже закрыто системами, которые не только срабатывают при попытке нарушения государственной границы. Они видят нарушителя, сопровождают нарушителя. Сегодня на вооружении у нас есть пилотируемые и беспилотные авиационные средства. Но все равно главный наш потенциал – это люди», – подчеркнул первый зампред Государственного пограничного комитета страны Игорь Буткевич.

Напомним, День пограничника сегодня также отмечают в России, Таджикистане и Кыргызстане. 



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Теги: Минск
 
 
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В Минске почтили память воинов, погибших в Афганистане и на фронтах Великой Отечественной войны. К памятникам возложили венки и цветы.
 
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