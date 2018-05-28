Лукашенко во вторник встретится в Минске с Лавровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с Сергеем Лавровым во время визита министра иностранных дел России в Минск во вторник, 29 мая. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства России проведет переговоры со своим минским коллегой.

Как ожидается, стороны обсудят сотрудничество двух государства, а также подписание соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Европейских игр в Минске.