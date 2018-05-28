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Лукашенко во вторник встретится в Минске с Лавровым
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с Сергеем Лавровым во время визита министра иностранных дел России в Минск во вторник, 29 мая. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства России проведет переговоры со своим минским коллегой.
Как ожидается, стороны обсудят сотрудничество двух государства, а также подписание
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Стороны обсудят сотрудничество двух государства, а также подписание соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Европейских игр в...
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