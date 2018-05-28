Клуб-новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» с победы начал финальную серию Кубка Стэнли, одержав в ночь на 29 мая домашнюю победу над «Вашингтон Кэпиталс».

При этом по ходу встречи «Вегас» дважды уступал в счете, а в первом периоде на 15−16-й минутах пропустил две шайбы в течение 42 секунд. Правда, довольно быстро пришел в себя.



Фото: nhl.com/ru

«Вегас» — «Вашингтон» — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 — Миллер (Хаула, 07.15, в большинстве), 1:1 — Б. Коннолли (Кемпны, Бураковски, 14.41), 1:2 — Бекстрем (Оши, Врана, 15.23), 2:2 — В. Карлссон (Р.Смит, Энгелланд, 18.19), 3:2 — Р. Смит (Энгелланд, Маршессо, 23.21), 3:3 — Карлсон (Оши, Бекстрем, 28.19), 3:4 — Уилсон (Овечкин, Кузнецов, 41.10), 4:4 — Ривз (42.41,), 5:4 — Носек (Теодор, 49.44), 6:4 — Носек (Перрон, 59.57, в пустые ворота).

В начале третьего периода Том Уилсон во второй раз в матче вывел «Вашингтон» вперед. Но лидировали «столичные» лишь полторы минуты. А к 50-й минуте игры после голов Райана Ривза и Томаша Носека уже и вовсе уступали.

Поразив пустые ворота за три секунды до сирены, все тот же Томаш Носек установил и окончательный счет матча. Примечательно, что в этом поединке 25-летний чех забросил в два раза больше, чем во всех своих 12 предыдущих матчах Кубка Стэнли. Причем в трех последних встречах на его счету 4 (3+1) балла.

Лучшие бомбардиры «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на сей раз заработали лишь по 1 голевому пасу.

Таким образом, «Вегас» захватил лидерство в финальной серии.

Финал Кубка Стэнли (до 4 побед)

«Вегас» — «Вашингтон» — 1:0 (6:4).

Следующие матчи пройдут 30 мая, 2, 4 июня и, если потребуется, 7, 10, 13 июня.