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Падение биткоина связано с риском мошенничества

29.05.2018 07:17 — Разное | Myfin  
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Падение биткоина связано с риском мошенничества
Фото: techi.com

Падение биткоина связано с риском мошенничества 

– Сегодня наблюдается резкое падение курсов основных криптовалют, в особенности самой известной из них – биткоина, – отметил Трофим Еременко. – Биткоин, активно росший в прошлом году, показывает не самые лучшие результаты сейчас.

Это связано, по моему мнению, с риском мошенничества, который всегда присутствовал на крипторынке. Инвестиционная культура еще не до конца приняла в свой пул этот новый актив. Даже при потеплении законодательства и правоприменения по отношению к токенам во многих странах мира, такой фактор не был элиминирован.

Масла в огонь подлило уголовное расследование, инициированное Министерством юстиции США, в отношении возможных манипуляций с курсами цифровых знаков. Следователи Минюста изучают такие практики как спуфинг (размещение на рынке фиктивных заявок, подталкивающих криптотрейдеров к купле-продаже токенов) и Wash Trading (сделка между двумя аккаунтами одного человека).

Преодоление таких манипуляций, а также мошеннических ICO, мне видится в создании децентрализованной краудсорсинговой системы анализа транзакций на криптобиржах.

Необходим контроль, но государственный либо иной централизованный контроль в данном случае не будет эффективен. Во-первых, он противоречит самой сути и идее блокчейна. Во-вторых, он происходит на уровне одной локации, тогда как крипторынок является международным.

В пиринговой (от P2P – равный к равному) экономике также необходима институциализация контроля, управления, экспертизы. Но она должна быть децентрализованной, что гарантирует беспристрастность и возможность организации ее на интернациональном уровне.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Обвал биткоина связан, по мнению эксперта, прежде всего с риском мошенничества, который всегда присутствовал на крипторынке.
 
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