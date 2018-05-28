В 2018 году более 30 детей в Беларуси погибли из-за недосмотра взрослых

Валентина Волчок рассказала, что с января по апрель в Беларуси умерли 162 ребенка, из них 32 - от внешних причин по вине взрослых. В качестве примера эксперт привела гибель ребенка в возрасте 1 года и 9 месяцев в Гродненской области - он утонул в емкости с водой во дворе. Аналогичный случай произошел в Витебской области- ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев утонул в пруду рядом с домом.





БелТА . Наряду с этим, есть случаи утопления в реке. В Бобруйске сгорели двое оставшихся дома детей. На прошлые выходные два ребенка погибли в Брестской области от внешних причин (ДТП и падение с высоты). 13 мая мальчик получил термические ожоги - его не удалось спасти. Валентина Волчок отмечает, что это - одна из частых травм у детей в возрасте 1 - 1,5 года: "Родители садятся пить чай, берут кружку, а ребенок повторяет эти движения и опрокидывает на себя чашку с кипятком", сообщает





Однако, согласно общей статистике, детская смертность снижается. По словам представителя Минздрава, младенческая смертность в Беларуси одна из самых низких не только в регионе стран СНГ, но и в Европе и Америке - 3 позиция, на тысячу рожденных детей умирают в среднем 3 младенца. В Америке - примерно 6-7 младенцев.





"Что касается детской смертности - от 0 до 17 лет - то она ежегодно снижается. Если по итогам 2016 года она была 39,1 на 100 тыс. населения, то по итогам 2017 года - 34,3. Движение заметное. По итогам текущих месяцев снижение продолжается", - добавила Валентина Волчок.