Ученые создали гибрид курицы и человека

Oxu.Az со ссылкой на журнал Nature, исследователи надеются, что это позволит им лучше изучить, как из клеток формируется плод. Как передаетсо ссылкой на журнал Nature, исследователи надеются, что это позволит им лучше изучить, как из клеток формируется плод.





В начале ХХ века у рыб и земноводных были открыты специальные клетки-организаторы, которые играют решающую роль в раннем формировании структур организма.





При пересадке этих клеток от одного эмбриона к другому они стимулируют у второго эмбриона развитие еще одной хорды и нервной системы, включая спинной и головной мозг.





Впоследствии подобные клетки были открыты и у других видов животных.





Однако из-за этических принципов невозможно было выяснить, есть ли такие клетки у человека - эксперименты с человеческими эмбрионами запрещены после 14 дней развития, а клетки-организаторы начинают работать после этого срока.





Исследователи из Рокфеллеровского университета создали человеческие эмбрионы из стволовых клеток, а затем пересадили человеческие эмбриональные клетки в эмбрион курицы.





Это привело к формированию второго позвоночника и нервной системы, что доказало - у людей тоже существуют клетки-организаторы.





Ученые рассчитывают, что возможность экспериментировать с человеческими клетками-организаторами позволит им узнать больше о ранних патологиях развития, приводящих к выкидышам, а также подробнее изучить возможности применения стволовых клеток.





Следующим шагом станет изучение того, как именно работают клетки-организаторы.