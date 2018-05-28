ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые создали гибрид курицы и человека

29.05.2018 07:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Ученые из Нью-Йорка создали эмбрионы, состоящие из клеток курицы и человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на журнал Nature, исследователи надеются, что это позволит им лучше изучить, как из клеток формируется плод.

В начале ХХ века у рыб и земноводных были открыты специальные клетки-организаторы, которые играют решающую роль в раннем формировании структур организма.

При пересадке этих клеток от одного эмбриона к другому они стимулируют у второго эмбриона развитие еще одной хорды и нервной системы, включая спинной и головной мозг.

Впоследствии подобные клетки были открыты и у других видов животных.

Однако из-за этических принципов невозможно было выяснить, есть ли такие клетки у человека - эксперименты с человеческими эмбрионами запрещены после 14 дней развития, а клетки-организаторы начинают работать после этого срока.

Исследователи из Рокфеллеровского университета создали человеческие эмбрионы из стволовых клеток, а затем пересадили человеческие эмбриональные клетки в эмбрион курицы.

Это привело к формированию второго позвоночника и нервной системы, что доказало - у людей тоже существуют клетки-организаторы.

Ученые рассчитывают, что возможность экспериментировать с человеческими клетками-организаторами позволит им узнать больше о ранних патологиях развития, приводящих к выкидышам, а также подробнее изучить возможности применения стволовых клеток.

Следующим шагом станет изучение того, как именно работают клетки-организаторы.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Нью-Йорка создали эмбрионы, состоящие из клеток курицы и человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рамосу грозит штраф на миллиард евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика