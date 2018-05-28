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Рамосу грозит штраф на миллиард евро
Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к футболисту мадридского «Реала» Серхио Рамосу на один миллиард евро из-за травмы, которую получил форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах.
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Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к футболисту мадридского «Реала» Серхио Рамосу на один миллиард евро из-за травмы, которую получил форвард «Ливерпуля» и...
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