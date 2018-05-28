Рамосу грозит штраф на миллиард евро

Как передает, адвокат заявил: «Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Я прошу компенсацию, размер которой может превысить один миллиард евро, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и народу Египта».