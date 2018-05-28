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Первый визит: представители британского парламента впервые посетили Минск

29.05.2018 07:19 — Разное | Партизан  
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Представители парламента Великобритании, которые находятся с официальным визитом в Минске, встретились в понедельник с белорусскими парламентариями.

В Национальном собрании Беларуси британским гостям постарались подобрать политически нейтральних визави, типа доктора-трансплантолога Олега Руммо, бывшего дипломата Валерия Воронецкого, журналистки Ирины Акулович, доктора искусствоведения, ректора Белорусской академии музыки Екатерины Дуловой.

Что не удивительно, в Европе белорусский парламент не считается легитимным, так как не признается, что он сформирован в строгом соответствии с волей избирателей. И визиты в «последнюю диктатуру», которая внезапно оказалась не последней, это своего рода демарш, разведка и личный риск для европейских политиков. Потому что если вдруг Александр Лукашенко решит вновь развернуть репрессивную машину, То каждый из политиков получит упреки в том, что лично этому поспособствовал, пожимая руку тем, кто способствует консервации авторитаризма в Европе.  Британия только после Brexit, выхода из ЕС, пытается выстроить собственную внешнюю политику и потому активизировала отношения с Беларусью, несмотря на то, что при этом рискует репутацией. 


 
Теги: Минск
 
 
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Представители парламента Великобритании, которые находятся с официальным визитом в Минске, встретились в понедельник с белорусскими парламентариями.
 
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