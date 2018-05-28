Кого и тут неплохо кормят? По росту зарплат лидируют чиновники и силовики

banki24.by . Однако отдельно по госуправлению зарплатные ведомости смотрелись куда внушительнее. Средняя зарплата в РБ увеличилась к апрелю 2017 года на 18,3%, пишет. Однако отдельно по госуправлению зарплатные ведомости смотрелись куда внушительнее.





Во-первых, гражданские служащие имели зарплаты на уровне нынешних средних по Беларуси еще в апреле 2017 года. Тогда чиновникам была начислена средняя зарплата в 921,7 BYN. Можно сказать, что еще год назад госуправленцы начали жить в 2018-м.





Во-вторых, сфера госуправления превзошла остальных по темпам роста зарплат. В апреле 2018 года средняя зарплата чиновников увеличилась аж на 42,5% — до 1 313 BYN.





Белорусские чиновники имеют зарплаты выше, чем у профессоров и доцентов вузов и ссузов (1 114 BYN) и больше, чем у научных исследователей (1 260 BYN).





Впрочем, зарплаты госуправленцев варьируют в зависимости от региона. Самые дорогие для бюджета чиновники работают в Минске . В апреле 2018 года им была назначена зарплата в 1 554 BYN. Для сравнения: у бюджетников столицы средняя зарплата за апрель-2018 составила 882 BYN.









Большие зарплаты минских госуправленцев связаны с концентрацией министерств и иных ведомств на территории столицы.





О зарплатах силовиков известно гораздо меньше. Даже базовые оклады госслужащих в Беларуси утверждаются специальным указом президента с грифом «для служебного пользования». Это значит, что точные зарплаты отдельных групп чиновников могут посчитать только они сами. Что уж тогда говорить о силовых структурах? Однако приблизительно оценить размер довольствия силовиков все же можно.





Статорганы дают информацию о зарплатах с учетом и без учета военнослужащих. С целью подсчета зарплат Белстат исключает из категории военнослужащих солдат срочной службы. Тогда остаются лишь военнослужащие в узком смысле, сотрудники органов внутренних дел, Следственного комитета, работники органов финансовых расследований и их гражданский персонал. Так вот, средняя зарплата в Беларуси с учетом силовиков, которые служат по контракту, в апреле 2018 года составила 935,1 BYN. Среди отслеживаемых статорганами работников силовики занимают долю около 3–3,5%. Путем нехитрых вычислений можно получить, что средняя зарплата белорусских силовиков в апреле колебалась в диапазоне от 1 300 до 1 400 BYN. К апрелю-2017 «силовые» зарплаты выросли на 40–45%.





В общем, силовики жили чуть слаще, чем госслужащие без погон и формы.



