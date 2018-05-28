Беларусь готовится к рывку в индустриализацию. Чем закончился рывок в модернизацию, мы все помним

Об этом рассказал министр экономики РБ Владимир Зиновский. В первом блоке 327 проектов. Они касаются создания производства товаров, которые импортируются в страны Евразийского экономического союза из третьих стран. предполагается, что новые производства позволят организовать импортозамещение.





В блоке совместных проектов с Китаем рассматриваются около 160 различных предложений об организации производства в машиностроении, электронике и других отраслях с высокой добавленной стоимостью. Как подчеркнул Владимир Зиновский, документ, касающийся этих проектов, правительство Беларуси рассчитывает подписать на выставке в Шанхае в ноябре текущего года. Что это будет за документ, он не уточнил.





В блоке региональных проектов насчитывается около 1,2 тыс. идей, которые привязаны к отдельным регионам Беларуси, и разработаны на основе предложений от органов государственного управления и бизнес-сообщества.





Как сообщают информагентства, министр также сообщил, что отобраны 100 крупных проектов с технологиями мирового уровня, которые могут дать быстрый эффект и позволить выйти на рынки многих стран. Для примера он назвал производство аппаратов для УЗИ-диагностики, электронных элементов для системы «умный дом», производство чистого кремния рядом с БелАЭС, производство оборудования для электротранспорта и т. д.





Где взять деньги на новую индустриализацию, пока неизвестно. Минэкономики, по словам Владимира Зиновского, ориентируется сразу на все возможные источники. То есть расчет делается на то, что люди с деньгами откуда-то возьмутся сами. Таким образом, самый главный вопрос по индустриализации — источников финансирования — не решен.





Впрочем, не исключено, что даже не этот вопрос самый главный. Мы все помним, что аналогичная большая кампания уже проходила в стране и называлась она громким словом «модернизация». И деньги под нее нашлись, в том числе с привлечением китайских кредитов. Вот только закончилось все печально – еще большими проблемами и убытками. Деревообработку и цементную отрасль после модернизации до сих пор не удается реанимировать, «модернизированная» энергетика не вписывается в планы по строительству АЭС и так далее. То есть вполне может быть, что проблема не в деньгах, а в головах. А головы во власти не поменялись. Увы...