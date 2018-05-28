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Бразильцы получат по миллиону долларов, если победят на ЧМ 2018

29.05.2018 07:04 — Разное | Партизан  
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Футболисты сборной Бразилии получат по миллиону долларов в качестве призовых в случае победы на Чемпионате мира 2018 года в России, сообщает Folha de S.Paulo.

Сборная Бразилии на групповом этапе Чемпионата мира, который стартует 14 июня, сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Если бразильцы станут чемпионами, то каждый игрок получит по миллиону долларов. Такая же сумма будет ждать и главного тренера команды Тите и его помощников. Остальные члены делегации заработают немного меньше.

За победу на домашнем ЧМ-2014, по информации СМИ, Бразильская конфедерация футбола (CBF) пообещала выплатить команде 35 миллионов долларов, однако бразильцы тогда заняли четвертое место.

За победу на ЧМ-2002 года бразильцы получили сумму почти в пять раз меньше. За титул в 1994 году футболисты заработали около 80 тысяч долларов.

 
 
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Футболисты сборной Бразилии получат по миллиону долларов в качестве призовых в случае победы на Чемпионате мира 2018 года в России, сообщает Folha de S.Paulo.
 
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