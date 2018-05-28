Бразильцы получат по миллиону долларов, если победят на ЧМ 2018

Сборная Бразилии на групповом этапе Чемпионата мира, который стартует 14 июня, сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.





Если бразильцы станут чемпионами, то каждый игрок получит по миллиону долларов. Такая же сумма будет ждать и главного тренера команды Тите и его помощников. Остальные члены делегации заработают немного меньше.





За победу на домашнем ЧМ-2014, по информации СМИ, Бразильская конфедерация футбола (CBF) пообещала выплатить команде 35 миллионов долларов, однако бразильцы тогда заняли четвертое место.





За победу на ЧМ-2002 года бразильцы получили сумму почти в пять раз меньше. За титул в 1994 году футболисты заработали около 80 тысяч долларов.