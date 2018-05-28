В Ляховичском районе 17-летний парень погиб под колесами фуры

По предварительной версии, около 02:00 27-летний житель Бобруйска за рулем фуры на 430 км дороги Р-43 «Кричев-Слуцк-Ивацевичи» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который стоял посередине правой полосы проезжей части.

Гомеле В столкнулись пассажирский автобус и фура

От полученных травм 17-летний мужчина скончался на месте.

По факту ДТП проводилась проверка, в ходе которой было установлено, что компания парней отдыхала в деревне Синявка на дискотеке, где они также употребляли спиртное. После этого молодые люди пошли домой пешком.

- Ребята шли по обочине и дурачились. Со слов водителя, в какой-то момент он увидел в темноте тени двух ребят. Они поочередно выпрыгивали с левой обочины на проезжую часть, а затем возвращались на обочину. Поэтому он снизил чуть скорость. А затем перевел взгляд перед собой и увидел тень поднимающегося с проезжей части, находившегося прямо в полосе водителя, третьего парня, нажал педаль тормоза, но остановить многотонную машину уже не смог, - сообщили в ГАИ Брестской области.

Погибший – житель д. Гайнинец Ляховичского района, учащийся одного из ПТУ Барановичей.