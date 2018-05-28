В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский промышленный форум открывается сегодня в Минске Наиболее представительным будет участие России. Будут представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей России и...

Наиболее представительным будет участие России. Будут представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей России и Новосибирска. Об этом рассказал директор выставочного предприятия ЭКСПОФОРУМ Александр Стариков.Также на форуме будут представлены производители из Китая, Украины и Швеции.Ожидается приезд делегаций Евразийской экономической комиссии, Украинского союза промышленников и предпринимателей, официальных лиц Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Казахстана и Чехии.Всего в рамках форума пройдет около 50 мероприятий. В их числе – 14-й конкурс сварщиков, в котором примут участие 195 сварщиков со всей Беларуси.Отдельная экспозиция будет посвящена развитию легкового автомобилестроения и производству электромобилей в частности. Посетители выставки смогут провести тест-драйв отечественного электромобиля.Белорусский промышленный форум продлится по 1 июня.