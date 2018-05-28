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Белорусский промышленный форум открывается сегодня в Минске
29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Наиболее представительным будет участие России. Будут представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей России и Новосибирска. Об этом рассказал директор выставочного предприятия ЭКСПОФОРУМ Александр Стариков.
Также на форуме будут представлены производители из Китая, Украины и Швеции.
Ожидается приезд делегаций Евразийской экономической комиссии, Украинского союза промышленников и предпринимателей, официальных лиц Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Казахстана и Чехии.
Всего в рамках форума пройдет около 50 мероприятий. В их числе – 14-й конкурс сварщиков, в котором примут участие 195 сварщиков со всей Беларуси.
Отдельная экспозиция будет посвящена развитию легкового автомобилестроения и производству электромобилей в частности. Посетители выставки смогут провести тест-драйв отечественного электромобиля.
Белорусский промышленный форум продлится по 1 июня.
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Наиболее представительным будет участие России. Будут представлены коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей России и...
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