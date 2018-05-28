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Нацаэропорт Минск признан лучшим в СНГ по итогам 2017 года
29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации «Лучший аэропорт стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2017 год с объемом перевозок более 1 миллиона пассажиров», - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Участники конкурса оцениваются по таким критериям, как развитие маршрутной сети, обеспечение безопасности полетов, развитие базы, повышение качества обслуживания пассажиров и т.д.
Ассоциация "Аэропорт" образована в 1990 году, она является негосударственной и некоммерческой организацией. Аэропорт Минск является членом ассоциации с 1997 года.
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«Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации «Лучший аэропорт стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2017 год с объемом перевозок более 1 ...
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