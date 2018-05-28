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Безработица в апреле составила 0,5% - Белстат
29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Уровень зарегистрированной безработицы на конец апреля составил 0,5% от численности рабочей силы.
По данным министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец апреля составила 21,8 тыс. человек, проинформировали в Белстате.
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Уровень зарегистрированной безработицы на конец апреля составил 0,5% от численности рабочей силы. По данным министерства труда и социальной защиты,...
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