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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два журналиста погибли в США, снимая сюжет о шторме "Альберто" ФОТО: твиттер Сотрудники телеканала Майк Маккормик и Аарон Смелтцер находились в машине, когда на автомобиль рухнуло дерево. ...

Сотрудники телеканала Майк Маккормик и Аарон Смелтцер находились в машине, когда на автомобиль рухнуло дерево.Сообщается, что журналисты были направлены из Южной Каролины в Северную для освещения стихийного бедствия.Из-за шторма "Альберто", скорость ветра в эпицентре которого составляет более 20 м/с, в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида введен режим ЧП. Во Флориде более 2,6 тыс. домов остались без электроэнергии.Чрезвычайное положение из-за проливных дождей объявлено также в штатах Северная Каролина, Теннесси и Джорджия.