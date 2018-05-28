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Два журналиста погибли в США, снимая сюжет о шторме "Альберто"

29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ФОТО: твиттер

Сотрудники телеканала Майк Маккормик и Аарон Смелтцер находились в машине, когда на автомобиль рухнуло дерево.

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Сообщается, что журналисты были направлены из Южной Каролины в Северную для освещения стихийного бедствия.

Из-за шторма "Альберто", скорость ветра в эпицентре которого составляет более 20 м/с, в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида введен режим ЧП. Во Флориде более 2,6 тыс. домов остались без электроэнергии.

Чрезвычайное положение из-за проливных дождей объявлено также в штатах Северная Каролина, Теннесси и Джорджия.


 
 
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ФОТО: твиттер Сотрудники телеканала Майк Маккормик и Аарон Смелтцер находились в машине, когда на автомобиль рухнуло дерево. ...
 
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