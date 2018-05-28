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Макей и Лавров подпишут сегодня в Минске соглашение о признании виз на время ЧМ по футболу
29.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В Минске состоится встреча Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, на которой, кроме обсуждения актуальной повестки двусторонних и международных отношений, состоится подписание соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Европейских игр в Беларуси (ранее планировалось, что к чемпионату будет подписано полноформатное соглашение между союзными странами о признании виз, но работа над ним еще не закончена).
Подписанное в Минске соглашение позволит болельщикам, купившим билеты на матчи ЧМ и получившие паспорт болельщика, во время мундиаля въехать в Россию без визы через Беларусь. Остальные иностранцы с российской визой обязаны въезжать в Россию через международные пункты пропуска, пишет
Кроме прочего, в Минске Сергей Лавров выступит в Академии управления при Президенте с лекцией о принципах внешней политики России и отношениях Москвы и Минска. Ожидается, что он ответит на вопросы слушателей.
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В Минске состоится встреча Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, на которой, кроме обсуждения актуальной повестки двусторонних и...
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