Встреча Лукашенко с зампредом КНР, британские парламентарии в Минске. Главное за понедельник

Александр Лукашенко вечером 28 мая в своей загородной резиденции встретился с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем. Встреча прошла в формате рабочего ужина. Они обсудили ситуацию в мире за китайским чаем с белорусским вареньем.
Британские парламентарии с визитом посетили Минск. Это первый визит в истории межпарламентских отношений двух стран. Он открыл новую страницу двустороннего сотрудничества.
Итальянский лидер Серджо Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли возглавить техническое правительство. Ранее от поста главы правительства отказался адвокат Джузеппе Конте, чью кандидатуру выдвигали "Движение "5 звезд" и "Лига". А причина там достаточно интересная.
Общество
В Беларуси снижается детская смертность (от 0 до 17 лет), сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Валентина Волчок на пресс-конференции в понедельник в Минске. По ее словам, в текущем году также идет снижение детской смертности и младенческой смертности в частности.
Такого подарка к 72-й годовщине со дня основания Минского тракторного завода не ждали даже сотрудники предприятия. В Минске показали самый мощный в СНГ трактор, у которого под капотом аж 500 лошадиных сил.
Подведены итоги общественного обсуждения изменений закона о дорожном движении. Ознакомиться с законопроектом и высказать свое мнение мог любой желающий с 8 по 23 мая на правовом интернет-форуме Беларуси.
IT-конференция прошла в Могилеве. Спикеры из Могилева, Минска и Москвы делились опытом, обсуждали новые направления и технологии IT-сферы, выступил один из бизнес-тренеров. Конференция была рассчитана на довольно продвинутых специалистов в сфере компьютерных технологий.
Адвокат бюро "Цивилистика" Гомельской областной коллегии адвокатов Оксана Кусмерик заняла второе место в финале суперпопулярной интеллектуальной игры "Гений".
Белорус Илья Ивашко завершил выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. В первом круге 24-летний теннисист (ATP: 119) уступил Доминику Тиму из Австрии (ATP: 8) — 2:6, 4:6, 1:6.
Жуткий инцидент произошел в индийском городе Анантапур штата Андхра-Прадеш. Там на большой высоте оторвалась кабинка колеса обозрения, в результате чего погибла 10-летняя девочка.
А в американском штате Луизиана случилось массовое ДТП с участием легковых машин и трейлера, в результате чего четыре человека погибли, а еще по меньшей мере 13 получили ранения различной степени тяжести.
В Германии на акции протеста вышли более 25 тысяч человек. Более 5 тысяч требовали одного, а более 20 тысяч человек протестовали против другого. Узнайте, чего добивались протестующие.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике проведут коллективную сдачу ДНК-теста, дабы поспособствовать возвращению российских детей с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии.
Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу на юге штата Мэн из-за того, что почувствовал недомогание.
Ситуацию, которая сложилась в городском поселке Ореховск Оршанского района, типичной не назовешь. Ведь конфликт вроде бы есть, а вот конфликтующих сторон нет, как нет и правых, и виноватых. Все — и власть, и общество, и бизнес — вместе ищут способы выхода из сложившейся ситуации и, кажется, уже находят правильные решения. Но, с другой стороны, ситуация типична своей повторяемостью — ведь она характерна и для других регионов страны. Так что проблема действительно существует, и достаточно серьезная. За подробностями — сюда.
Сезон поллиноза уже в самом разгаре. Тополиный пух в городах вновь кружится, устилая улицы. Так что от заложенности носа, слезящихся глаз и других симптомов заболевания сегодня страдают многие аллергики. Когда прекратятся их мытарства? В вопросе разбиралась наш корреспондент.
В деревне Хмелево Жабинковского района отметили традиционный праздник "Хмелевская семуха", который проводится на православный праздник Троица с 2014 года. Это залог на урожай, благополучие и счастье. Издавна в этих местах выбирали самую красивую девушку в деревне, наряжали ее в зелень, украшали и водили по дворам, останавливаясь на подворьях у тех, кто желает встретить участников обряда. Людей поздравляют с Троицей, желают им благополучия.